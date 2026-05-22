Żelazna zasada Grbicia, wprowadził zakaz. Tego nie toleruje u siatkarzy

Łukasz Olszewski

Siatkarze reprezentacji Polski pod wodzą Nikoli Grbicia mieli już okazję sięgnąć po wiele medali - od Ligi Narodów, przez mistrzostwa Europy i świata, aż po krążek igrzysk olimpijskich. Nie byłoby to możliwe jednak, gdyby nie żelazne zasady, jakie w kadrze "Biało-czerwonych" wprowadził Serb. Jednej rzeczy pilnuje on bardzo mocno, o czym sam miał okazję opowiedzieć.

Nikola Grbić i Wilfredo Leon w reprezentacji Polski
Nikola Grbić i Wilfredo Leon w reprezentacji Polski

Nikola Grbić może pochwalić się wieloma sukcesami. Od momentu objęcia reprezentacji Polski sięgnął m.in. po dwa złota Ligi Narodów, wicemistrzostwo świata, mistrzostwo Europy i olimpijskie srebro. Najważniejsze jednak jest to, że z każdej imprezy pod wodzą Grbicia, kadra przywozi medal.

Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie - po pierwsze, świetny plan taktyczny, który trener wprowadza na poszczególne mecze, a także - po drugie, atmosfera, jaką udało mu się zbudować w reprezentacji Polski.

Siatkarze wielokrotnie przekazywali, m.in. w rozmowie z mediami, że wszyscy są sobie bardzo bliscy w kadrze, dzięki czemu atmosfera stworzona przez Grbicia pozwala im walczyć o najważniejsze medale. Aby jednak wszystko szło w dobrym kierunku, trener musiał wprowadzić żelazne zasady.

W rozmowie z "Przeglądem Sportowym" w 2024 roku trener Polaków jasno dał do zrozumienia, że ogranicza jak może wpływ telefonów komórkowych na jego zawodników, ponieważ social media mogą dekoncentrować jego siatkarzy w kluczowych momentach.

- Problemy ze skupienie uwagi na dłuższy czas jest efektem nadmiernej ilości bodźców, na jakie narażona jest współczesna młodzież. Nic dziwnego, skoro pięć czy sześć godzin dziennie spędzają z telefonem. Dlatego w reprezentacji Polski obowiązuje zasada, że jadąc z hotelu do hali na mecz lepiej, żeby telefonu użyli do słuchania muzyki, a nie scrollowania w social mediach. To się później przekłada na skupienie podczas rozgrzewki czy meczu - tłumaczył wtedy.

To jednak nie koniec, bo telefon komórkowy jest niemile widziany przede wszystkim podczas wspólnych posiłków kadrowiczów. Wyjątki oczywiście istnieją i siatkarze mogą odebrać połączenie - np. w sprawach kontraktowych, jednak muszą opuścić pomieszczenie i wrócić po zakończonym połączeniu.

Tak samo podczas posiłków. Proszę zawodników, żeby w tym czasie wyciszyli telefony, jeśli mają je ze sobą i nie odbierali połączeń albo nie odpisywali na wiadomości. Wszyscy, których kochają, wiedzą, gdzie są i co się z nimi dzieje, więc nie będą się martwić, jeśli przez kilkanaście minut będą musieli zaczekać na odpowiedź
Nikola Grbić o telefonach podczas zgrupowań.

W sezonie reprezentacyjnym 2026, Polacy będą mieli okazję podtrzymać serię Nikoli Grbicia i przywieźć kolejne medale, jednak teraz Serb będzie musiał radzić sobie bez wielu kluczowych zawodników - m.in. Bartosz Kurka. Obecnie "Biało-czerwoni" rozgrywają turniej towarzyski, a walkę w Lidze Narodów rozpoczną 10 czerwca meczem z Kubą. Relacje z meczów siatkarskiej reprezentacji Polski dostępne będą na portalu sport.interia.pl!

Nikola Grbić
Nikola GrbićArtur BarbarowskiPAP/East News
Nikola Grbić swoimi powołaniami często wzbudzał dyskusję
Nikola Grbić swoimi powołaniami często wzbudzał dyskusjęAndrzej IwańczukEast News
Nikola Grbić
Nikola GrbićMarcin GolbaAFP


