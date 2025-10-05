Żegnają polskiego siatkarza, zaczyna nowy etap. Odważny ruch gwiazdy kadry Grbicia

Kibice PlusLigi muszą pogodzić się z faktem, że w nadchodzącym sezonie nie będą oglądali na polskich parkietach kilku zawodników, którzy błyszczeli jeszcze w poprzedniej kampanii. Z JSW Jastrzębskim Węglem pożegnał się Tomasz Fornal, który niebawem rozpocznie nowy etap kariery w tureckim Ziraacie Ankara. Z ZAKSY Kędzierzyn-Koźle odszedł z kolei Bartosz Kurek, który po rocznej przerwie wraca do Japonii, gdzie będzie występował w barwach Tokyo Great Bears.

W ślady Kurka poszedł jego reprezentacyjny kolega, Norbert Huber. Środkowy, który razem z Kurkiem i Fornalem na Filipinach sięgnął po brąz mistrzostw świata, zasili szeregi byłego zespołu kapitana "Biało-Czerwonych", czyli Wolf Dogs Nagoya. To będzie pierwszy zagraniczny epizod w karierze 27-letniego środkowego.

"Na pewno są łatwiejsze kierunki do wyjazdu niż Japonia, ale kiedy się na nią decydowałem, czułem się gotowy do wyjazdu. Kiedy pojawiła się oferta, byłem pewny swojego wyboru w ciągu pięciu dni" - zdradził Huber w rozmowie z TVP Sport, jaka pojawiła się w czerwcu.

Traktuję go jako szansę na rozwój, stanie się lepszym człowiekiem i siatkarzem. To nowe rozdanie w moim życiu i spory challenge. (...) To pierwszy wyjazd zagraniczny daleki od mojej strefy komfortu. Poza tym czułem, że nie chcę tkwić w miejscu. Uważam, że w ciągu dwóch najbliższych lat mogę stać się o wiele lepszy w Japonii niż w Polsce

Norbert Huber wyjeżdża z Polski. Żegnał go kolega z kadry

Polscy siatkarze do kraju z Filipin wrócili we wtorek 30 września, po kilku dniach wolnego dołączają z kolei już do swoich klubów. Ojczyznę opuści Huber, którego pożegnać postanowił Bartosz Bednorz. Przyjmujący, którego zabrakło w kadrze na mistrzostwa świata, ale oglądaliśmy go m.in. podczas tegorocznej Ligi Narodów, spotkał się z kolegą z kadry. Siatkarzom towarzyszyła partnerka Bednorza, modelka Aleksandra Bator.

Wspomniana trójka spotkała się na kolacji, czym chętnie obaj zawodnicy chwalili się w mediach społecznościowych. "Ostatnia randka" - napisał na Istastories Huber, udostępniając zdjęcie Bednorza. Kolega z reprezentacji nie pozostał mu dłużny.

"Bracie, podbijaj nową ligę i wracaj z tej Japonii cały, zdrowy i ze złotym medalem na szyi" - napisał, udostępniając zdjęcie z Huberem. Przypomnijmy, że Bednorz pozostał w Polsce, a po ostatnim sezonie zamienił Asseco Resovię Rzeszów na PGE Projekt Warszawa.

