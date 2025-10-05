Partner merytoryczny: Eleven Sports

Żegnają polskiego siatkarza, idzie w ślady Bartosza Kurka. "Wracaj ze złotym medalem"

Po poprzednim sezonie PlusLigi z polskimi klubami pożegnało się kilku zawodników, którzy spróbują swoich sił w zagranicznych zespołach. Na taki odważny krok zdecydował się m.in. siatkarz doskonale znany fanom reprezentacji Nikoli Grbicia, bo jeszcze niedawno oglądaliśmy go podczas mistrzostw świata. Teraz zawodnika pożegnał kolega z kadry, któremu towarzyszyła jego partnerka. I posłał w świat jasny komunikat - życzy przyjacielowi, by ten wrócił z medalem.

Norbert Huber (z numerem 99) w reprezentacji Polski
Norbert Huber (z numerem 99) w reprezentacji PolskiMarcin Golba / NurPhotoAFP

Kibice PlusLigi muszą pogodzić się z faktem, że w nadchodzącym sezonie nie będą oglądali na polskich parkietach kilku zawodników, którzy błyszczeli jeszcze w poprzedniej kampanii. Z JSW Jastrzębskim Węglem pożegnał się Tomasz Fornal, który niebawem rozpocznie nowy etap kariery w tureckim Ziraacie Ankara. Z ZAKSY Kędzierzyn-Koźle odszedł z kolei Bartosz Kurek, który po rocznej przerwie wraca do Japonii, gdzie będzie występował w barwach Tokyo Great Bears.

W ślady Kurka poszedł jego reprezentacyjny kolega, Norbert Huber. Środkowy, który razem z Kurkiem i Fornalem na Filipinach sięgnął po brąz mistrzostw świata, zasili szeregi byłego zespołu kapitana "Biało-Czerwonych", czyli Wolf Dogs Nagoya. To będzie pierwszy zagraniczny epizod w karierze 27-letniego środkowego.

    "Na pewno są łatwiejsze kierunki do wyjazdu niż Japonia, ale kiedy się na nią decydowałem, czułem się gotowy do wyjazdu. Kiedy pojawiła się oferta, byłem pewny swojego wyboru w ciągu pięciu dni" - zdradził Huber w rozmowie z TVP Sport, jaka pojawiła się w czerwcu.

    Traktuję go jako szansę na rozwój, stanie się lepszym człowiekiem i siatkarzem. To nowe rozdanie w moim życiu i spory challenge. (...) To pierwszy wyjazd zagraniczny daleki od mojej strefy komfortu. Poza tym czułem, że nie chcę tkwić w miejscu. Uważam, że w ciągu dwóch najbliższych lat mogę stać się o wiele lepszy w Japonii niż w Polsce
    dodawał.

    Norbert Huber wyjeżdża z Polski. Żegnał go kolega z kadry

    Polscy siatkarze do kraju z Filipin wrócili we wtorek 30 września, po kilku dniach wolnego dołączają z kolei już do swoich klubów. Ojczyznę opuści Huber, którego pożegnać postanowił Bartosz Bednorz. Przyjmujący, którego zabrakło w kadrze na mistrzostwa świata, ale oglądaliśmy go m.in. podczas tegorocznej Ligi Narodów, spotkał się z kolegą z kadry. Siatkarzom towarzyszyła partnerka Bednorza, modelka Aleksandra Bator.

    Wspomniana trójka spotkała się na kolacji, czym chętnie obaj zawodnicy chwalili się w mediach społecznościowych. "Ostatnia randka" - napisał na Istastories Huber, udostępniając zdjęcie Bednorza. Kolega z reprezentacji nie pozostał mu dłużny.

    "Bracie, podbijaj nową ligę i wracaj z tej Japonii cały, zdrowy i ze złotym medalem na szyi" - napisał, udostępniając zdjęcie z Huberem. Przypomnijmy, że Bednorz pozostał w Polsce, a po ostatnim sezonie zamienił Asseco Resovię Rzeszów na PGE Projekt Warszawa.

    Dwóch mężczyzn siedzi razem przy stole w restauracji, obaj uśmiechnięci, jeden obejmuje drugiego ramieniem, w tle widać drewnianą ścianę oraz lampę ścienną, atmosfera jest przyjacielska i swobodna.
    Bartosz Bednorz (L) pożegnał wyjeżdżającego do Japonii Norberta Hubera (P)@bedniiESP/Instagram

