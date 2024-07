Zdjęcia polskich siatkarzy wyśmiane. Wystarczy spojrzeć i słowa są zbędne

Dziennikarz Mateusz Babiarz, który na co dzień śledzi przede wszystkim zmagania koszykarzy, postanowił podzielić się tym, jak na zdjęciach umieszczonych w oficjalnych biogramach wyglądają Polacy. Porównał je do listów gończych.

Polacy na oficjalnych zdjęciach igrzysk olimpijskich

Przy biogramach najczęściej pokazuje się zdjęcia en face - wykonane w taki sposób, by twarz widziana była od przodu. W ostatnim czasie podobne fotografie, z obostrzeniami dotyczącymi wyrazu twarzy, używane są zarówno przy polskich dowodach osobistych, jak i paszportach. Wiele osób zaznacza, że przy oglądaniu swoich zdjęć w tej pozycji czuje się, jakby oglądały zdjęcia więzienne.

Podobnie stało się w przypadku polskich siatkarzy, którym również postanowiono zrobić zdjęcia w ten sam sposób. Sprytnie zachowali się jedynie Tomasz Fornal, Grzegorz Łomacz i Kamil Semeniuk - każdy z nich zdobył się na uśmiech. To jak wyglądają pozostali można tylko skwitować westchnięciem.

Wilfredo Leon prawdziwym Polakiem

"Oficjalna strona Igrzysk Olimpijskich wzięła sobie do serca nazwę Gang Łysego i wrzuciła biogramy ze zdjęciami jak z listów gończych. Na plus za to, że widać jak bardzo Wilfredo jest nasz bo nawet uśmiecha się już po polsku" - pisał Mateusz Babiarz na portalu X.