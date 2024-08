Polscy siatkarze nie zostawili po sobie najlepszego wrażenia po ostatnim meczu grupowym na igrzyskach olimpijskich. To, że przegrali z Włochami, mistrzami świata i jednym z równorzędnych sobie przeciwników , miało prawo się zdarzyć. Natomiast nie miało prawa przytrafić się to, co oglądaliśmy w pierwszym secie. Choć w gruncie rzeczy też niesprawiedliwie byłoby powiedzieć, że w całej otwierającej partii.

Wilfredo Leon odpędza demony. "Nie będzie miało wpływu na nasze głowy"

Natomiast końcowy fakt jest taki, że "biało-czerwoni" zostali w premierowym secie rozbici do 15 , co zespołowi tej klasy nie powinno się przydarzyć. Nawet, gdy mierzy się z rywalem pokroju zespołu z Półwyspu Apenińskiego. Swoją drogą Ferdinando De Giorgi był w tak świetnym nastroju, że w strefie mieszanej, rozmawiając ze swoimi rodakami, w pewnej chwili zaczął śpiewać do mikrofonu jeden z włoskich szlagierów. I wychodziło mu to naprawdę przednio! Ale gdy zorientował się, że przyciąga uwagę coraz większe liczby osób, zreflektował się, że być może nie wypada i zaniechał prezentowania wokalnych talentów.

Nie wszyscy polscy siatkarze mieli ochotę rozmawiać i mieli do tego prawo. Podzielenia się swoją optyką nie odmówił natomiast między innymi Wilfredo Leon, który w starciu z Brazylią był bohaterem , a tym razem nie miał specjalnych powodów do osobistej satysfakcji.

Czego wam najbardziej zabrakło, żebyście zagrali na tym poziomie, co Włosi - zwróciłem się do naszego przyjmującego.

- Tutaj niczego nie zabrakło. Oni dobrze zagrali i na zagrywce, i w bloku, i na obronie. Bardzo dobre granie z ich strony. Ale tak, jak w naszym meczu, to ja myślę, że oni cały czas nie będą grali. I tyle. Zobaczymy, jak zagrają w kolejnym spotkaniu i czy będą w stanie utrzymywać taką formę - odparł świeżo upieczony 31-latek. Reklama

Teraz najważniejszym zadaniem, o czym zresztą już w kółku, uformowanym na swojej połowie parkietu zaraz po meczu uwagę zwracał szkoleniowiec, będzie wymazanie z głowy tego, co się stało. I pełne skupienie na zadaniu, które będzie do zrealizowania już w najbliższy poniedziałek. I znów będziemy drżeć, bo drugie miejsce w grupie oznacza, że Orły Nikoli Grbicia w starciu ćwierćfinałowym skonfrontują się z reprezentacją Słowenii, z którą nie mają najlepszych wspomnień.

A skoro taka porażka może siedział w głowach i trzeba ją będzie zdążyć przepracować, zapytałem Leona, czy jest w nim obawa, że na starcie o 1/4 finału pozostanie w zespole choć nutki niepewności.

- Nie, nie, nie. Myślę, że to nie będzie miało jakiegoś wielkiego wpływu na nasze głowy. Jeśli mówimy o takim zespole, jak nasza drużyna, to każdy wie, co może zrobić lepiej. Ja również. Czekamy na kolejny mecz i musimy być na niego bardziej skoncentrowani - zapowiedział jeden z najlepszych atakujących świata.

Z kolei po pytaniu innego dziennikarza reprezentant Polski potwierdził, że w konfrontacji z kadra prowadzoną przez Gheorghe Cretu czeka "biało-czerwonych" konkretne wyzwanie.

- Myślę, że teraz to już każdy rywal będzie trudny. To są igrzyska, każdy gra na bardzo wysokim poziomie. Czasami jest tak, że się pomyśli, że o, z tym rywalem to będzie dużo łatwiej, a potem okazuje się, że wcale nie. Słowenia gra na bardzo wysokim poziomie, ale będziemy gotowi. Reklama

Artur Gac, Paryż

Siatkówka - reprezentacja Polski. Na zdjęciu Wilfredo Leon oraz Bartosz Kurek / Piotr Hukalo/East News / Iwanczuk/Sport/REPORTER / East News

Stawką meczu Polska - Włochy było pierwsze miejsce w grupie B igrzysk olimpijskich / PAP/Jacek Piski / PAP