Zbigniew Bartman poruszony słowami Grbicia, pojawiły się łzy. Sceny po triumfie Polaków

Po porażce z Włochami na zakończenie fazy grupowej turnieju olimpijskiego część kibiców zwątpiła w to, czy "Biało-Czerwonym" uda się wygrać w ćwierćfinale, co zresztą doskonale było widoczne w mediach społecznościowych, gdzie pełni obaw kibice wyrażali swoje opinie przed starciem ze Słowenią. Podopieczni Nikoli Grbicia do meczu podeszli jednak odmienieni, zagrali kapitalnie i zameldowali się w strefie medalowej igrzysk.

Reklama