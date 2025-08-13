Zastąpił Kurka w kadrze, nagle ujawnia. Tego wcześniej nie wiedział. Nastąpiła zmiana

Zdecydowanie nie jest to najłatwiejszy sezon dla reprezentacji Polski oraz selekcjonera drużyny, Nikoli Grbicia. Podczas aktualnie trwającego sezonu kadrowego, reprezentacja zmagała się z wieloma kontuzjami i urazami, co utrudniało całej drużynie pracę. Wśród siatkarzy, którzy opuścił kilka spotkań, był m.in. Bartosz Kurek, który zmagał się z bólem pleców.

Jego miejsce w zespole zajął Kewin Sasak, który fenomenalnie spisywał się w Lidze Narodów, a szczególnie podczas turnieju finałowego, gdzie bez wątpienia był jednym z architektów złotego medalu rozgrywek. Ten tuż po wielkim sukcesie miał także dodatkowe powody do szczęścia, bowiem został wybrany do drużyny marzeń. Aktualnie ten przebywa w Zakopanem, gdzie wraz z resztą drużyny w poniedziałek rozpoczął jedno z ostatnich zgrupowań przed wrześniowymi mistrzostwami świata.

Podczas niego Sasak znalazł chwilę, aby porozmawiać z TVP Sport, m.in. odnośnie trenowania w reprezentacji. W końcu atakujący jest w tym sezonie jednym z debiutantów. Jak przyznał, gra i treningi w kadrze wymagają od wszystkich zawodników ogromnych poświęceń. Wyjawił także, że nabrał nieco szacunku do zawodników, którzy od lat stanowią o sile "Biało-Czerwonych".

Kiedy zobaczyłem to od środka, nabrałem bardzo dużego uznania w stosunku do chłopaków, którzy są w tej kadrze pięć, dziesięć lat rok w rok. To coś niesamowitego, że wytrzymują to zdrowotnie oraz psychicznie. Poświęcają swój czas prywatny na to, żeby grać z orzełkiem na piersi. To jest wyrzeczenie. Nie dziwię się jednak. Odnoszenie sukcesów uzależnia. Wielu chłopaków zrobiłoby wiele, by być na moim miejscu, znaleźć w tej grupie, w niej potrenować, a później grać

Sasak wprost o graniu w reprezentacji. Jaśniej się nie da

Ten został także zapytany o względy psychiki, bowiem ta zdecydowanie musi stać na wysokim poziomie, szczególnie gdy regularnie reprezentuję się barwy narodowe. Jego zdaniem jednak został on odpowiednio przygotowany do takich spotkań poprzez grę w PlusLidze.

- Granie w kadrze niesie ze sobą komentarze i opinie. Pod względem psychicznym na pewno jest trudniej, ale z drugiej strony mam za sobą grę w PlusLidze, która przygotowuje do takich rzeczy. Nie jest więc tak, że jesteśmy bardzo przemęczeni i w ogóle nie dajemy sobie rady, bo chcemy grać dla kraju. Przyjemność i wyższy cel przysłaniają zmęczenie, obciążenie mentalne i przesyt siatkówki - mówił dla TVP Sport.

Siatkarze reprezentacji Polski w Zakopanem będą przebywać do 25 sierpnia. Następnie uda się na Memoriał Huberta Jerzego Wagnera, a 4 września przystąpi do ostatecznego sprawdzianu, bowiem wtedy zmierzy się towarzysko z Brazylią.

6 września natomiast udadzą się na Filipiny, gdzie zostaną rozegrane mistrzostwa świata (12-28 września). W swojej grupie Polacy zmierzą się z Holandią, Katarem i Rumunią.

Polsat Sport Polsat Sport

Kewin Sasak Marcin Golba AFP

Bartosz Kurek Marcin Golba AFP

Reprezentacja Polski siatkarzy volleyball world materiały prasowe