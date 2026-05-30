Zastąpił Kurka i od razu przyjechał. Siatkarz odpowiedział na wezwanie Grbicia

Nikola Grbić wkrótce ogłosi skład na pierwszy turniej Ligi Narodów, który reprezentacja Polski rozpocznie w Chinach. Na zgrupowaniu w Spale sukcesywnie pojawiają się coraz bardziej doświadczeni zawodnicy, do kadry dołączyli Jan Firlej, Marcin Komenda i Artur Szalpuk. Nie wszyscy z nich mają się jednak znaleźć w kadrze na pierwszy tydzień Ligi Narodów, później do gry ma wejść choćby Komenda.

Wśród 14 wybrańców Grbicia ma mieć za to miejsce Aleksander Śliwka. Nowy kapitan reprezentacji Polski, który zastąpił w tej roli Bartosza Kurka, jako pierwszy z doświadczonych zawodników zameldował się na zgrupowaniu. Zdążył zagrać w sparingach z Ukrainą i Bułgarią, w których na tle młodszych kolegów i przeciwników momentami wyglądał niczym profesor.

- Potrzebowałem tego. Przyjechałem na zgrupowanie jak najszybciej, bo ten sezon był trudny. Wracałem po kontuzji, miałem pół roku totalnej przerwy od siatkówki. Potrzebuję czasu na boisku, rytmu meczowego i trener taki ma na to pomysł. Ja zawsze jestem gotowy, by pomóc reprezentacji, i dlatego jestem tutaj od początku - deklaruje przyjmujący.

Przeraźliwy krzyk i pół roku przerwy. Aleksander Śliwka wraca do formy

Interesy zawodnika i selekcjonera idealnie się więc uzupełniają. Grbić od początku sezonu kadrowego zyskuje doświadczonego zawodnika, który jest bardzo ważną częścią grupy. Śliwka jest jednym z najbardziej utytułowanych i doświadczonych siatkarzy w całym obecnym składzie kadry.

Sam przyjmujący będzie zaś dalej odbudowywał swoją formę. Taki sam cel miał zresztą transfer medyczny do PGE Projektu Warszawa, do którego Śliwka dołączył po zakończeniu sezon w Halkbanku Ankara - i pomógł warszawianom zdobyć brąz PlusLigi.

- Konsultowałem to z Nikolą, ale to był bardzo dobry pomysł, bo mogłem zagrać dodatkowe mecze, potrenować z ekipą z Warszawy, która była w najlepszej formie na koniec sezonu. To tylko mi pomogło łapać rytm, cały czas być w treningu i przyjechać tutaj w niezłej formie - zaznacza mistrz świata i Europy.

Śliwka szuka rytmu meczowego i możliwości gry po skomplikowanym urazie stopy. Pech dopadł go tuż przed startem ubiegłorocznego turnieju Ligi Narodów w Gdańsku. Jak sam opisywał, w trakcie treningu kadry wylądował całą masą ciała na prawą stopę, a kostka pozostała w nienaturalnej pozycji. Potem okazało się, że to zwichnięcie stawu skokowo-łódkowatego.

"Widziałem, jak Olek leżał i bardzo przeraźliwie krzyczał. Nie chciałem w ogóle patrzeć na jego kostkę" - opisywał wówczas uraz kolegi z kadry Kamil Semeniuk.

Najważniejsze jednak, że dziś Śliwce nic nie przeszkadza w grze. Choć o dbaniu o stopę zapominać nie może.

- Miałem duży problem z powrotem do skoku dosiężnego sprzed kontuzji. Teraz wygląda to naprawdę bardzo dobrze. W poruszaniu się w poziomie, w szybkości ruchów też jest ok. Muszę dbać o stopę, dobrze ją rozgrzewać, ale jestem zadowolony z miejsca, w jakim jestem, jeśli chodzi o tę kontuzję - podkreśla 31-letni zawodnik.

Nowy kapitan kadry już działa. Koledzy nie mają wątpliwości

Po decyzji Kurka o roku przerwy od występów w reprezentacji Śliwka na dobre został kapitanem kadry. Decyzja Grbicia nie była niespodzianką. Ceni przyjmującego od lat, a ten już wcześniej zastępował Kurka w roli lidera, gdy atakujący wypadał z gry. Śliwka cieszy się też dużą sympatią i szacunkiem innych zawodników.

- Olek świetnie będzie się sprawować w tej roli. Widać, że jest głodny gry, głodny boiska. Trzymajmy tylko kciuki, by zdrowie pozwoliło mu być z nami i na pewno tę funkcję spełni najlepiej, jak tylko może - nie ma wątpliwości libero Maksymilian Granieczny.

W poprzednich sezonach sam Grbić opowiadał, że Śliwka w roli kapitana przyjmował na siebie zbyt wiele, co "spalało" jego siły. Teraz wydaje się, że nie ma już po tym śladu.

- Z pewnością to wielka odpowiedzialność. Być kapitanem reprezentacji Polski - to rzecz, o której marzyłem. Ale myślę, że mamy na tyle doświadczoną ekipę, szczególnie tych chłopaków, którzy będą powoli dojeżdżać, że to nie wisi wszystko na jednej osobie. Ta odpowiedzialność będzie się rozkładać. Atmosfera w drużynie i porządek zawsze był, myślę, że to nadal będzie cechą tej drużyny - zapowiada Śliwka.

Pierwszy turniej Ligi Narodów reprezentacja Polski rozpocznie 10 czerwca meczem z reprezentacją Kuby. W Linyi w Chinach zagra jeszcze ze Słowenią, Japonią i Ukrainą. Oprócz Śliwki Grbić powinien zmieścić w 14-tce na turniej co najmniej trzech innych przyjmujących.

Damian Gołąb

Aleksander Śliwka LUKASZ KALINOWSKI East News

Nikola Grbić i siatkarze reprezentacji Polski volleyballworld.com materiały prasowe

Aleksander Śliwka Marcin Golba/NurPhoto AFP





Aleksander Śliwka: To trudny dla mnie sezon. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport