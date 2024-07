Zaskoczenie w kadrze Nikoli Grbicia, oto nowy lider. A był rezerwowym

Kadra Nikoli Grbicia przygotowuje się do igrzysk olimpijskich, podczas których będzie jednym z faworytów do złota. Serbski szkoleniowiec będzie miał do dyspozycji 13 siatkarzy, a ostatnie mecze pokazały, że jeden z nich wyrósł na lidera drużyny. To duże zaskoczenie, ponieważ mowa o zawodniku, który wcześniej nie grał pierwszych skrzypiec w reprezentacji. Nowego lidera docenił Łukasz Żygadło, który w rozmowie ze Strefą Siatkówki wymieniał atuty siatkarza.