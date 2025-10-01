Zaskakujące zarzuty mistrza świata, kadrowicz Grbicia odpowiada. Postawił na swoim

Paweł Nowak, Interia: Po pierwsze, gratuluję brązowego medalu. To tak naprawdę Twój pierwszy pełny sezon w kadrze i od razu wielkie sukcesy. Po blisko miesiącu wróciliście z Filipin, jak oceniasz warunki oraz okres spędzony tam?

Marcin Komenda, rozgrywający reprezentacji Polski i zawodnik Bogadnki LUK Lublin: To był mój pierwszy taki sezon w pełnym wymiarze w reprezentacji od deski do deski. Przyjechałem zaraz po sezonie (klubowym - przyp. red) i byłem do samego końca. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy i dumny, że zakończyliśmy ten sezon z dwoma medalami, że zakończyliśmy medalem mistrzostw świata. Na Filipinach spędziliśmy ponad trzy tygodnie i to był naprawdę intensywny okres. Też trudny, rozłąka jednak z rodzinami i pobyt na dwóch końcach świata nie był łatwy pod względem mentalnym, natomiast wiedzieliśmy, po co tam jedziemy. Wiedzieliśmy, że chcemy na tych mistrzostwach zrobić fajny wynik. Myślę, że ten brązowy medal jest sukcesem. Każdy na pewno liczył na złoto, ale ja uważam, że każdy medal jest powodem do zadowolenia, więc jestem bardzo dumny. Co do warunków, jakie były na Filipinach, to każdy zespół miał takie same. Jestem zwolennikiem takiej tezy, że trzeba się dostosować do tego co jest. Nic się nie zrobi na pewne sytuacje i po prostu trzeba się skupić na robocie, jaka jest tam do wykonania. To zrobiliśmy i wróciliśmy z medalem.

Jeżeli ktoś taką opinię ma, to szanuję, natomiast wydaje mi się, że nie było do końca tak, że ta gra była tylko uproszczona

Pan Paweł Zagumny, mistrz świata z 2014 roku powiedział, że jego zdaniem rozgrywającym, czyli Tobie i Janowi Firlejowi brakowało wzięcia na siebie większej odpowiedzialności za grę. Zgadasz się z tym?

- Pan Paweł Zagumny na pewno był świetnym rozgrywającym i zjadł na siatkówce i pozycji rozgrywającego zęby, więc jego opinia jest ważna, natomiast wydaje mi się, że ten sezon przez pryzmat wyników, jakie osiągnęliśmy, czyli złotego medalu Ligi Narodów i brązowego medalu mistrzostw świata trzeba uznać za udany i my, jako rozgrywający też udźwignęliśmy odpowiedzialność, która na nas ciążyła i myślę, że razem z Jankiem wykonaliśmy dobrą robotę. To był dla nas taki pierwszy sezon, że we dwóch byliśmy i to na nas spoczywała ta odpowiedzialność, więc ja oczywiście szanuję opinię Pana Pawła, lecz wydaje mi się, że ze swojej roli wywiązaliśmy się dobrze.

Marcin Komenda wyjaśnia ws. Bartosza Kurka. Wtedy się dowiedziała drużyna

Dodał również, że brakowało gry kombinacyjnej. Moim zdaniem nie najlepiej wyglądała gra środkiem. Z czego mogło to wynikać?

- Na każdy mecz mamy swoją taktykę przygotowaną i trzeba reagować też na to, co się dzieje na boisku i ja lubię grać przez środek, lubię grać szóstą strefą. Czasem po prostu nie ma na to sposobności czy przestrzeni. Jeżeli cały czas przeciwnik pilnuje naszego środka, no to też trzeba grać na skrzydła, żeby skrzydłowi mieli dzięki temu komfort. Wszystkie mecze miały swoją historię. Ja się nie do końca z tym zgodzę, że nie graliśmy kombinacyjnie, bo myślę, że były momenty, w których graliśmy kombinacyjnie. Były momenty, w których graliśmy po prostu na skrzydła i ta gra nie wyglądała kombinacyjnie, natomiast patrząc na całokształt, to nie było tak, że nie graliśmy środkiem, bo jeśli mieliśmy przyjęcie, to tego środka było sporo. Jeżeli ktoś taką opinię ma, to szanuję, natomiast wydaje mi się, że nie było do końca tak, że ta gra była tylko uproszczona.

W mediach mówiło się, że o nieobecności Bartosza Kurka w półfinale dowiedzieliście się tuż przed meczem. Jak to dokładnie wyglądało?

- Przypuszczaliśmy, że może się tak wydarzyć rano po rozruchu, który się odbył przed meczem, natomiast oficjalną informację dostaliśmy przed spotkaniem i wtedy się o tym dowiedzieliśmy. Zawsze, kiedy kapitan, tak ważna osoba wypada z gry, to na pewno jest cios dla drużyny. Wiedzieliśmy jednak, że mamy Kewina Sasaka, który jest świetnym zawodnikiem. Wielokrotnie pokazywał, że gra na bardzo wysokim poziomie, więc wiedzieliśmy, że mamy człowieka na prawym skrzydle, który na pewno będzie grał dobrze. I myślę, że starał się i robił wszystko, co w jego mocy. Po prostu tego dnia Włosi grali naprawdę znakomicie w obronie i na zagrywce. Przez to nam się grało ciężej. Mieli dobry dzień, a my zwyczajnie nie najlepszy.

Czy zmiana atakującego zmieniła dużo w taktyce, jaka była przygotowana na Włochów?

- Niedużo, bo Włosi mieli prostą taktykę, jak każdy na tym turnieju przeciwko nam. Jak trener Grbić wspominał, wszyscy przeciwko nam ryzykują na zagrywce i przez to trudniej jest utrzymać to przyjęcie. Każdy daje tyle, ile ma i z tego też ktoś mógł odebrać, że gramy mniej środkiem. A to, że grał Kewin, zamiast Bartka, dużo nie zmieniło.

Wziąłbyś dwa medale w ciemno?

- Tak, zdecydowanie! Nie wiedzieliśmy, jak będzie to wszystko wyglądało. Dużo nowych twarzy, dużo debiutantów. Dla mnie też to były pierwsze mistrzostwa świata, więc jeżeli ktoś mówi, że 3. miejsce to nie jest sukces, no to uważam, że jest malkontentem. Każdy z nas chciał zdobyć złoto, ale nie zawsze można wygrać i najważniejsze jest, że wracamy z medalem i ja jestem mega dumny, szczęśliwy i wdzięczny, że mogę być częścią tej grupy.

Wiadomo, dysponujesz wielkim doświadczeniem, ale jak ten długi i trudny sezon kadrowy może wpłynąć na Twoją formę w lidze?

- Do tej pory kończyłem wcześniej kadrę i jechałem na przygotowania do klubu. Oczywiście było bardzo intensywnie, duża odpowiedzialność emocjonalna. Fizycznie też to było kosztowne, więc teraz jeszcze kilka dni wykorzystam na spędzenie czasu z rodziną i na tym, żeby troszkę wypocząć i przyjechać do klubu jak najbardziej gotowym. Chcemy grać dobrą siatkówkę w Lublinie.

Rozmawiał Paweł Nowak

