Zaskakujące wyznanie Nikoli Grbicia. Jasna wiadomość ws. polskiej kadry

Jest to zgrupowanie przygotowawcze do mistrzostw Europy, chociaż szczerze mówiąc bardziej pod kątem kwalifikacji olimpijskich. Nie chodzi o to, że europejski czempionat nie jest dla nas ważny, ale oczywiście turniej kwalifikacyjny to nasz główny cel w tym sezonie

~ powiedział Nikola Grbić cytowany przez Polską Agencję Prasową