Zaskakujące kulisy meczu siatkarzy, ponury widok. Padł apel do Polaków

Jedna rzecz mnie uderzyła. Ja rzeczywiście siedzę bardzo blisko boiska i mnie zasmucił fakt, że po tym trzecim secie, który przegraliśmy, chłopaki przechodząc z jednej strony boiska na drugą pod moim nosem, mieli spuszczone głowy i nie rozmawiali ze sobą. Przebyli tę drogę z ławki do ławki w ciszy. Chciałbym powiedzieć, że to była koncentracja, ale ja tam widziałem takie trochę zdezorientowanie. Nie było tam wiary. Ale potem na szczęście ruszyło. Norbert Huber i dał iskrę, ten charakter. Dopiero wtedy było widać po tych wygranych akcjach, że nasi żyją całym sobą

I apelując do "Biało-Czerwonych", dodał: - To jednak jest walka o marzenia i chciałbym widzieć troszeczkę więcej agresji w tym, co się dzieje. To był taki jeden moment, w którym ja też trochę zwątpiłem. Ale jak się skończyło, to wiemy.