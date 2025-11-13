Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zapadła ważna decyzja ws. siatkarzy. Wielka ulga Polaków, mogą się szykować

Oprac.: Wojciech Kulak

Już od ponad roku siatkarska reprezentacja Polski szczyci się tytułem wicemistrzów olimpijskich. Życie jednak toczy się dalej, dlatego też coraz głośniej robi się o kolejnej najważniejszej imprezie czterolecia, która tym razem odbędzie się w dalekim Los Angeles. Pomimo, że do jej startu pozostało jeszcze sporo czasu, Amerykanie podjęli ważną decyzję. Z ulgą odetchną po niej zwłaszcza kibice w kraju nad Wisłą, ponieważ spełnił się optymistyczny scenariusz.

Grupa polskich siatkarzy podczas przerwy, otaczających trenera, który przekazuje wskazówki taktyczne, wszyscy w oficjalnych strojach reprezentacji, w tle rozmyte trybuny pełne kibiców.
Grupa polskich siatkarzy podczas przerwy, otaczających trenera, który przekazuje wskazówki taktyczne, wszyscy w oficjalnych strojach reprezentacji, w tle rozmyte trybuny pełne kibiców.Andrzej Iwańczuk/ReporterEast News
O zeszłorocznym występie "Biało-Czerwonych" w Paryżu trudno będzie zapomnieć. Podopieczni Nikoli Grbicia wreszcie przyłamali słynną klątwę olimpijską i po raz pierwszy w XXI wieku uplasowali się na podium. Co prawda nasi rodacy przegrali finał z Francuzami, ale w kraju zostali powitani niczym bohaterowie. Ich poczynania śledziły przed telewizorami miliony osób, choćby ze względu na przystępną porę rozgrywania spotkań. Najważniejsze sportowe wydarzenie czterolecia odbywało się w Europie, więc mieszkańcy Starego Kontynentu mieli spory komfort.

Sytuacja zmieni się jednak za niecałe trzy lata, ponieważ światowa czołówka wybierze się do Los Angeles. Rywalizacja o medale będzie z tego powodu często toczyć się w nocy naszego czasu. Rosły w związku z tym obawy o spotkania "Biało-Czerwonych". Wiele jednak wskazuje na to, że Polacy odetchną z ulgą. Organizatorzy niedawno opublikowali wstępny plan zmagań dla każdej dyscypliny, w tym siatkówki męskiej.

Dobre wieści dla polskich kibiców. W Los Angeles mało spotkań w środku nocy

Problemy mogą pojawić się w fazie grupowej. Trzeci mecz dnia zawsze będzie rozgrywany o 2:00 czasu polskiego. Podobnie sprawa ma się z jednym z ćwierćfinałów (2:00) oraz półfinałów (1:00). Finał natomiast 29 lipca o godzinie 19:00. "Dla przypomnienia, gospodarzem meczów siatkarskich na IO w Los Angeles będzie Honda Center w Anaheim. Na co dzień swoje mecze w tej hali rozgrywa drużyna NHL - Anaheim Ducks. Obiekt podczas rozgrywek hokeja na lodzie może pomieścić 17174 osób" - dodał Jakub Balcerzak we wpisie na platformie X.

Warto dodać, że póki co nasza kadra nie ma oficjalnej kwalifikacji na igrzyska. Sytuacja może jednak zmienić się w przyszłym sezonie. Przepustkę da mistrzostwo Europy, a turniej ten zaplanowano na 2026 rok.

Wstępny plan męskiego turnieju olimpijskiego:

Faza grupowa (16-24 lipca):

Pierwszy mecz dnia - 18:00 czasu polskiego

Drugi mecz dnia - 22:00 czasu polskiego

Trzeci mecz dnia - 2:00 czasu polskiego

Czwarty mecz dnia - 6:00 czasu polskiego

Ćwierćfinały (24-25 lipca):

Pierwszy ćwierćfinał - 18:00 czasu polskiego

Drugi ćwierćfinał - 22:00 czasu polskiego

Trzeci ćwierćfinał: - 2:00 czasu polskiego

Czwarty ćwierćfinał - 6:00 czasu polskiego

Półfinały (26-27 lipca):

Pierwszy półfinał - 18:00 czasu polskiego

Drugi półfinał - 1:00 czasu polskiego

Mecze o medale (29 lipca):

Mecz o brąz - 5:30 czasu polskiego

Mecz o złoto - 19:00 czasu polskiego

