Zapadła decyzja. Jest komunikat PZPS. Reprezentacja Polski już czeka na hit

Tomasz Brożek

Reprezentacja Polski może już wyczekiwać wielkiego hitu, jakim niewątpliwie będą kolejne siatkarskie mistrzostwa świata, które w 2027 roku zorganizuje nasz kraj. Właśnie zapadła kolejna kluczowa decyzja dotycząca tej imprezy, o czym poinformował w oficjalnym komunikacie Polski Związek Piłki Siatkowej. To niezwykle ważna wiadomość dla fanów siatkówki w naszym kraju.

Nikola Grbić przyjechał do Polski oglądać m.in. Bartosza Kurka
Nikola Grbić oraz Bartosz KurekCEV.eu / Piotr Matusewicz/East NewsEast News

To już pewne - Polska będzie gościła za niespełna dwa lata światowy, siatkarski czempionat. Znamy już nawet jej dokładne ramy czasowe. Rywalizacja o miano najlepszej drużyny narodowej globu będzie toczyła się od 10 do 26 września 2027 roku.

    Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski zapowiadał już wcześniej, że mistrzostwa świata rozegrane zostaną w czterech lokalizacjach.

    Na początku będziemy mieć dwa miasta wiodące i dwa wspomagające. Fazę grupową rozegramy zatem w czterech miejscach, a później na mecze 1/8 finału i ćwierćfinału zespoły przeniosą się do dwóch miast wiodących. Półfinały i mecze o medale zostaną rozegrane w jeszcze innej lokalizacji
    tłumaczył sternik naszej federacji w rozmowie z Onetem

    PZPS po kolei odkrywa karty, ujawniając nazwy miast-gospodarzy. W połowie października ogłoszono, że część meczów odbędzie się w Gdańsku. Nieco później, bo na początku listopada, poinformowano, że siatkarskie emocje zagoszczą także z Olsztynie, gdzie odbędzie się rywalizacja w dwóch grupach pierwszej fazy turnieju, co złoży się łącznie na 12 meczów. A teraz poznaliśmy kolejną arenę zmagań.

    Siatkarski mistrzostwa świata w Polsce. Znamy nazwę kolejnego miasta

    Jak przekazał Polski Związek Piłki Siatkowej, do grona gospodarzy mistrzostw świata A.D. 2027 dołączają także Katowice.

    Katowice miastem-gospodarzem mistrzostw świata – będą one gościć 8 zespołów z dwóch grup. A tym samym stolica Śląska zorganizuje kolejny wielki siatkarski turniej 
    czytamy w oficjalnym oświadeczeniu

    Na ostatnich mistrzostwach świata podopieczni trenera Nikoli Grbicia wywalczyli brązowe medale, a z podium nie schodzą od 2014 roku, gdy... wywalczyli tytuł przed własną publicznością. Za dwa lata "Biało-Czerwoni" będą próbowali powtórzyć ten sukces.

    Tomasz Fornal: Od samego początku mówiliśmy, że to duży sukces. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
    Siatkarz w zielonej koszulce reprezentacji Polski z rozjaśnionymi włosami, częściowo zafarbowanymi na czerwono, na tle rozmytej publiczności.
    Tomasz FornalGrzegorz Wajda/REPORTER East News
    Siatkarz w zielonym stroju reprezentacji Polski z numerem 6, gestykulujący z wyrazem zdziwienia lub dyskusji, w tle rozmazani kibice lub inni zawodnicy.
    Bartosz Kurek Grzegorz Wajda/REPORTER East News
    Mężczyzna w średnim wieku w sportowej koszulce z napisem POLSKA, poważny wyraz twarzy, wyraziste światło w tle, wyeksponowany logotyp 4F na koszulce.
    Nikola GrbićOliwia DomanskaEast News

