Zapadła decyzja. Jest komunikat PZPS. Reprezentacja Polski już czeka na hit
Reprezentacja Polski może już wyczekiwać wielkiego hitu, jakim niewątpliwie będą kolejne siatkarskie mistrzostwa świata, które w 2027 roku zorganizuje nasz kraj. Właśnie zapadła kolejna kluczowa decyzja dotycząca tej imprezy, o czym poinformował w oficjalnym komunikacie Polski Związek Piłki Siatkowej. To niezwykle ważna wiadomość dla fanów siatkówki w naszym kraju.
To już pewne - Polska będzie gościła za niespełna dwa lata światowy, siatkarski czempionat. Znamy już nawet jej dokładne ramy czasowe. Rywalizacja o miano najlepszej drużyny narodowej globu będzie toczyła się od 10 do 26 września 2027 roku.
Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski zapowiadał już wcześniej, że mistrzostwa świata rozegrane zostaną w czterech lokalizacjach.
Na początku będziemy mieć dwa miasta wiodące i dwa wspomagające. Fazę grupową rozegramy zatem w czterech miejscach, a później na mecze 1/8 finału i ćwierćfinału zespoły przeniosą się do dwóch miast wiodących. Półfinały i mecze o medale zostaną rozegrane w jeszcze innej lokalizacji
PZPS po kolei odkrywa karty, ujawniając nazwy miast-gospodarzy. W połowie października ogłoszono, że część meczów odbędzie się w Gdańsku. Nieco później, bo na początku listopada, poinformowano, że siatkarskie emocje zagoszczą także z Olsztynie, gdzie odbędzie się rywalizacja w dwóch grupach pierwszej fazy turnieju, co złoży się łącznie na 12 meczów. A teraz poznaliśmy kolejną arenę zmagań.
Siatkarski mistrzostwa świata w Polsce. Znamy nazwę kolejnego miasta
Jak przekazał Polski Związek Piłki Siatkowej, do grona gospodarzy mistrzostw świata A.D. 2027 dołączają także Katowice.
Katowice miastem-gospodarzem mistrzostw świata – będą one gościć 8 zespołów z dwóch grup. A tym samym stolica Śląska zorganizuje kolejny wielki siatkarski turniej
Na ostatnich mistrzostwach świata podopieczni trenera Nikoli Grbicia wywalczyli brązowe medale, a z podium nie schodzą od 2014 roku, gdy... wywalczyli tytuł przed własną publicznością. Za dwa lata "Biało-Czerwoni" będą próbowali powtórzyć ten sukces.