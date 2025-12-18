Zapadła decyzja. Jest komunikat PZPS. Reprezentacja Polski już czeka na hit

To już pewne - Polska będzie gościła za niespełna dwa lata światowy, siatkarski czempionat. Znamy już nawet jej dokładne ramy czasowe. Rywalizacja o miano najlepszej drużyny narodowej globu będzie toczyła się od 10 do 26 września 2027 roku.

Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski zapowiadał już wcześniej, że mistrzostwa świata rozegrane zostaną w czterech lokalizacjach.

Na początku będziemy mieć dwa miasta wiodące i dwa wspomagające. Fazę grupową rozegramy zatem w czterech miejscach, a później na mecze 1/8 finału i ćwierćfinału zespoły przeniosą się do dwóch miast wiodących. Półfinały i mecze o medale zostaną rozegrane w jeszcze innej lokalizacji

PZPS po kolei odkrywa karty, ujawniając nazwy miast-gospodarzy. W połowie października ogłoszono, że część meczów odbędzie się w Gdańsku. Nieco później, bo na początku listopada, poinformowano, że siatkarskie emocje zagoszczą także z Olsztynie, gdzie odbędzie się rywalizacja w dwóch grupach pierwszej fazy turnieju, co złoży się łącznie na 12 meczów. A teraz poznaliśmy kolejną arenę zmagań.

Siatkarski mistrzostwa świata w Polsce. Znamy nazwę kolejnego miasta

Jak przekazał Polski Związek Piłki Siatkowej, do grona gospodarzy mistrzostw świata A.D. 2027 dołączają także Katowice.

Rozwiń

Katowice miastem-gospodarzem mistrzostw świata – będą one gościć 8 zespołów z dwóch grup. A tym samym stolica Śląska zorganizuje kolejny wielki siatkarski turniej

Na ostatnich mistrzostwach świata podopieczni trenera Nikoli Grbicia wywalczyli brązowe medale, a z podium nie schodzą od 2014 roku, gdy... wywalczyli tytuł przed własną publicznością. Za dwa lata "Biało-Czerwoni" będą próbowali powtórzyć ten sukces.

Tomasz Fornal: Od samego początku mówiliśmy, że to duży sukces. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Tomasz Fornal Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Bartosz Kurek Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Nikola Grbić Oliwia Domanska East News