Zamieszanie tuż po spotkaniu z ministrem. Grbić nagle zaczął przepraszać

Za świeżo upieczonymi brązowymi medalistami globalnego czempionatu pracowite ostatnie godziny. Co prawda zawodnicy są już w ojczyźnie, ale zanim spakują kadrowe ciuchy, wciąż mają jeszcze parę obowiązków do wypełnienia. Działo się zwłaszcza w środę, gdy bohaterów ostatnich tygodni ugościł minister sportu i turystyki. Podczas wizyty w resorcie uhonorowano Waldemara Wspaniałego. Legendarny trener został wybrany szkoleniowcem 25-lecia Polskiej Ligi Siatkówki. Z tej okazji przygotowano mu między innymi specjalny tort.

Nie był to koniec wzruszających chwil. Do kolejnych ważnych scen doszło zaledwie kilkadziesiąt minut później, podczas spotkania z pracownikami Orlenu. W pewnym momencie na scenie przemówił do wszystkich wciąż chyba przeżywający półfinałową porażkę Nikola Grbić. "Na początku chcę podziękować, że jesteście z nami i zawsze nas wspieracie. Jesteśmy rozczarowani, chcieliśmy więcej. Przepraszam was. Z drugiej strony to już ósmy turniej, gdy byłem trenerem tej drużyny i ósmy, z którego przywieźliśmy medal. Mam nadzieję, że przy najbliższej okazji ten medal będzie inny, najcenniejszy" - przekazał Serb cytowany przez "sport.pl".

Nikola Grbić zwrócił się do polskich kibiców. Otrzymał błyskawiczną odpowiedź

Kibice zareagowali natychmiastowo. Zachęceni przez Jerzego Mielewskiego z Polsatu Sport bez większego zastanowienia zaczęli skandować imię i nazwisko obecnego opiekuna kadry. Na twarzy selekcjonera z kolei pojawiło się wzruszenie. Lepszej reakcji na swoje słowa po prostu nie mógł sobie wyobrazić. Scenom tym z dumą przyglądali się również zawodnicy. W tym choćby Wilfredo Leon. Przyjmujący nie miał zamiaru rozpamiętywać niepowodzenia, tylko przeszedł do konkretów. "Nie mamy wyjścia. Za dwa lata na mistrzostwach w Polsce tylko złoto" - zapowiedział.

Przed własną publicznością na pewno nie zabraknie mu motywacji. Zwłaszcza, że "Biało-Czerwoni" po filipińskim turnieju mają sporo do udowodnienia.

Nikola Grbić STANISLAW KLEPKA/ARENA AKCJI AFP/Newspix

Nikola Grbić Andrzej Iwańczuk/Reporter East News

Nikola Grbić Artur Barbarowski PAP/East News