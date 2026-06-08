Zamienił Białoruś na Polskę. Ma być "armatą" Grbicia. Przeżył koszmar

Reprezentacja Polski w tym sezonie kadrowym będzie musiała radzić sobie bez Bartosza Kurka. Nasz etatowy atakujący zdecydował, że w tym sezonie potrzebuje odpoczynku. Wobec tego Nikola Grbić musi znaleźć nowego lidera ataku. Kandydatów do tej roli jest przynajmniej kilku.

Bez wątpienia na takiej liście mocnym nazwiskiem jest Alaksiej Nasiewicz. 23-latek znalazł się na liście powołanych przez Grbicia na najbliższy turniej Ligi Narodów. Ten zostanie rozegrany w Chinach. Polacy zmierzą się w nim z: Kubańczykami, Słoweńcami, Japończykami oraz Ukraińcami.

Koszmar Nasewicza. Teraz powalczy o marzenia

Nasiewicz stoi przed gigantyczną szansą wywalczenia zaufania Grbicia. Dotarł do tego momentu swojej kariery po wielu trudnych chwilach. Przełomowym momentem było oczywiście uzyskanie polskiego obywatelstwa. To otrzymał jako 20-letni chłopak - w lipcu 2023 roku.

Nieco ponad rok później urodzony w Grodnie siatkarz przeżył prawdziwy koszmar. Latem 2024 roku atakujący zmuszony był bowiem poddać się interwencji chirurgicznej. Ta wynikała z problemów z plecami. Wobec tego siatkarz Trefla Gdańsk przeszedł operację przepukliny kręgosłupa.

Od tego momentu rozpoczęła sie walka o powrót do gry na najwyższym poziomie. O szczegółach atakujący opowiedział kilka miesięcy temu w rozmowie z "TVP Sport". - Do trudnego okresu zaliczyłbym jednak tygodnie pomiędzy lutym a październikiem 2024. Na początku był spokój, potem lekka nerwowość, a później w szpitalu w Koninie głowa mi odjeżdżała - rozpoczął.

Kolejne słowa, które padły z jego ust są jeszcze brutalniejsze. - Opis rezonansu dostałem mniej więcej po 10 minutach, co było szokująco krótkim czasem. Wiedziałem, że to zły znak. Okazało się, że miałem ekstruzję. Nie wiedziałem, co to jest. Szukałem więc informacji w internecie i przeczytałem, że powinienem już zacząć sobie kopać grób - wspominał Nasewicz.

- Finalnie pauzowałem siedem miesięcy. Widziałem, że wrócę. Nie zmienia to faktu, że ta kontuzja dała mi dużo do myślenia i wiele wyprostowała - między innymi moje podejście do siłowni - podsumował. Teraz przed 23-latkiem wielka szansa. Być może już w najbliższych dniach wykona pierwszy krok w kierunku występu na igrzyskach olimpijskich w 2028 roku. Bez wątpienia byłoby to piękne zwieńczenie tej trudnej historii.

Aleksiej Nasewicz w barwach seniorskiej reprezentacji Polski Marcin Golba AFP





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