Tomasz Fornal to jedna z najbardziej barwnych, ale i najbardziej lubianych postaci w siatkarskiej reprezentacji Polski. Pokazały to choćby ostatnie rozgrywki Ligi Narodów, bo to właśnie 28-latek był najgłośniej wiwatowany podczas dekoracji, gdy nasi zawodnicy wychodzili kolejno po odbiór złotych medali.

W trakcie finału ze Stanami Zjednoczonymi - który "Biało-Czerwoni" wygrali 3:2 po tie-breaku - nasz przyjmujący kolejny raz pokazał dobrze znaną twarz. Twarz pełną emocji, ale i sportowego zaangażowania, które dzięki świetnej postawie na przestrzeni całego turnieju, przełożyło się na tytuł MVP Ligi Narodów, który trafił do jego rąk.

U Tomasza Fornala obie sfery - zarówno ta emocjonalna, jak i sportowa - są ściśle powiązane, o czym sam zainteresowany porozmawiał z Grzegorzem Krychowiakiem w jego podcaście "W stylu Krychowiaka" na kanale rozgłośni RMF FM.

Tomasz Fornal u Grzegorza Krychowiaka: Jestem emocjonalnym zawodnikiem

28-latek przyznał wprost, że trudno jest mu funkcjonować bez poczucia napięcia na parkiecie, które wyciąga z niego dodatkowe pokłady siatkarskich umiejętności.

Ja mam tak, że jestem dosyć emocjonalnym zawodnikiem i na parkiecie ta adrenalina i te emocje, które mam podczas grania spotkania, to one uzależniają

I dodał: - Myślałem sobie o tym, że jedyna rzecz, za jaką będę tęsknił po karierze, to będę te emocje boiskowe, ta adrenalina, te wszystkie sytuacje boiskowe, które mają miejsce, to prowokowanie przeciwnika, gadanie z nim.

Powyższe słowa dotyczą nie tylko spotkań o wysokiej wadze na arenie klubowej i międzynarodowej, ale też treningów. I w związku z tym Tomasz Fornal przytoczył ciekawą anegdotę z selekcjonerem Nikolą Grbiciem w roli głównej.

- Jestem takim zawodnikiem, który prowokuje nie tylko na meczach, ale też na treningach. Lubię, jak trochę wrze na treningu, jak są emocje. Była taka sytuacja - nie wiem czy to kiedyś opowiadałem - że trener do mnie podszedł i mówi: "Dobra Tomek, już trochę się uspokój, bo przeginasz. Za dużo tych prowokacji". A ja mówię: "Dobra, spoko. Nie ma problemu". I uspokoiłem się, grałem po swojemu. Cisza, spokój i tak dalej. I spadł poziom treningu. Zabrakło bodźców, bo jak ktoś z drużyny cię sprowokuje, to jednak musisz pokazać, kto jest szef. Ja tego nie robiłem. I przyszedł po następnym treningu i powiedział: "Dobra Tomek, wróć do swojego stylu". To było dwa czy trzy lata temu - ujawnił nasz przyjmujący.

Jak przyznał, podczas treningu, po którym Nikola Grbić poprosił go o stłumienie emocji, rzeczywiście dawał popalić. - Ja wiem, kiedy przeginam. I wtedy rzeczywiście było tego sporo - stwierdził. Ale taki już jest Tomasz Fornal. I właśnie tym zaskarbił sobie sympatię całej rzeszy fanów i dzięki temu wspiął się na poziom, który pozwolił mu zostać najlepszym zawodnikiem tegorocznej Ligi Narodów.

Tomasz Fornal w barwach reprezentacji Polski Andrzej Iwańczuk AFP

Nikola Grbić Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP





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