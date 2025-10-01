Zadebiutował w kadrze i zdradza, tego nauczył go Grbić. Do tego apel. "Załóżcie buty, zagrajcie"

Paweł Nowak, Interia: Przed wylotem na mistrzostwa świata na Filipiny mówiłeś, że liczysz na pięć minut, aby cokolwiek zwiedzić. Czy udało Ci się coś zobaczyć?

Jakub Nowak, środkowy reprezentacji Polski: Trochę wyręczyły mnie mama i siostra, bo miały okazję nie tylko kibicować, ale też zwiedzić. Byliśmy w Manili, mieście dosyć tłocznym, głośnym. To miasto miało swoje pozytywne cechy, które mogliśmy zobaczyć. Jak każde duże miasto na pewno dużo cegieł, bloków i budynków, ale fajnie było zobaczyć drugą stronę świata i nowe podejście do niego, bo wiadomo Azjaci trochę inaczej żyją. Fajne doświadczenie, cieszę się, że mogłem zobaczyć takie miejsce i przy okazji być na tym niesamowitym turnieju.

Różne głosy z kadry dochodziły podczas turnieju odnośnie warunków, jakie zastaliście na Filipinach. Brak możliwości prysznica po treningu, czy problemy z ciepłą wodą. Jak wyglądało to Twoim okiem?

- Nie chcę wyrażać jakiejś negatywnej opinii, bo uważam, że to jest niepotrzebne. Każdy miał takie same warunki, każdy żył tak samo i każda drużyna grała w takich samych warunkach. To nie jest tak, że my nie mieliśmy wody, jedzenia i żyliśmy "na sucho". Mieliśmy warunki do tego, żeby grać, żeby się wyspać. Były fajne łóżka i pokoje. Nasi fizjoterapeuci dawali nam, że tak to ujmę dużo pozytywnej energii fizycznej i nie ma co narzekać. To był bardzo pozytywny turniej i wracamy z brązowym krążkiem, a to jest najważniejsze.

Nie mówię, że nie wywalczyłem sobie miejsca w składzie, bo robiłem wszystko, żeby być na docelowych turniejach, żeby być na meczach i grać o stawkę

A jak oceniasz wynik i grę reprezentacji na mistrzostwach? W środowisku opinie są podzielone. Niektórzy traktują ten brąz, jako sukces, a inni dość krytycznie się wypowiadają.

- Myślę, że bardzo porządne mistrzostwa w naszym wykonaniu. Spełniliśmy może nie nasz cel, bo to był złoty medal, jak każdej drużyny. Jednakże medal to jest medal. Mieć go na szyi, to jest super osiągnięcie, dla mnie szczególnie w tym pierwszym sezonie kadrowym. Jest to coś niesamowitego i jestem bardzo wdzięczny. Co do opinii innych osób? Załóżcie buty, zagrajcie, zapraszam. To jest sport. Przywozimy kolejny krążek z kolejnej wielkiej imprezy jako reprezentacja. Byłem dumny, zanim grałem w kadrze, zawsze kibicowałem, a teraz jestem tego częścią. Tym bardziej jestem dumny i szczęśliwy, bo mieć taki sukces w swojej kolekcji, przywieźć medal dla Polski i móc reprezentować kraj na arenie międzynarodowej to jest coś niesamowitego.

Gdybyś miał wybrać jeden z tych medali, które zdobyliście, złoto Ligi Narodów, czy brąz MŚ to wybierasz…?

- Trudne pytanie (śmiech), nie mogę wybrać dwóch?

Tylko jeden.

- Wydaje mi się, że teraz jeszcze nie dociera do mnie czy do innych, ile ten sezon znaczył i jak wielkie wrażenia przyniósł mi, jak i chłopakom. Taka jest też natura człowieka, że bardzo szybko się przyzwyczaja do tego, w jakich okolicznościach żyję, więc też muszę sobie przetrawić to, co zrobiłem i co osiągnąłem. Na ten moment zdaję sobie powoli sprawę, że złoty medal Ligi Narodów wisi gdzieś u mnie w pokoju. Do tego brązowego jeszcze się przyzwyczajam i staram się uwierzyć. Na razie mogę wybrać złoto LN, a jak ten piękny brązowy medal zawiśnie obok niego, to zdam sobie sprawę, jak wielkie to są osiągnięcia.

Ile nauczył Cię ten sezon u boku trenera Nikoli Grbicia?

- Praca z trenerem Grbiciem od pierwszych tygodni była dużym plusem i dużym zaskoczeniem, że w tak szybki sposób ktoś jest mi w stanie wytłumaczyć tak wiele rzeczy, których może nie nie umiałem, ale nie miałem dopracowanych. Jestem bardzo wdzięczny trenerowi za wyciągnięcie ręki w moją stronę. Nie mówię, że nie wywalczyłem sobie miejsca w składzie, bo robiłem wszystko, żeby być na docelowych turniejach, żeby być na meczach i grać o stawkę. Jestem wdzięczny trenerowi, bo mi zaufał, uwierzył we mnie i dzięki temu mogłem być na dwóch większych turniejach. Dziękuje mu, sztabowi i reszcie kadry za to, jaką siatkówkę mogliśmy reprezentować i że mogłem być tego częścią. Za to, ile się nauczyłem i za to, ile mam w głowie po tych pięciu miesiącach.

A gdybyś miał wskazać trzy aspekty, w których rozwinąłeś się najbardziej?

- Trener jest bardzo dobrym psychologiem, więc spoza takich czysto siatkarskich rzeczy, to bardzo dobra psychologia i podejście mentalne do treningu i meczu. Myślę, że blok, mimo że czułem, że on jest moją mocną stroną, to trener od postaw stara się wytłumaczyć każdemu z zawodników, jak chcę, żeby to wyglądało. Do tego zawsze powtarza, że chcę stworzyć z nas najlepszą wersję samych siebie i ja teraz też się tym kieruję. Może zagrywka jeszcze. Bardzo dużo w tym kierunku pracowaliśmy. Myślę, że mógłbym wymienić bardzo dużo rzeczy, ale to są takie trzy pierwsze, które przyszły mi do głowy.

Zadebiutowałeś w reprezentacji, w Lidze Narodów, na mistrzostwach świata szybciej, niż w PlusLidze. Czego zatem życzyć Ci przed zbliżającą się kampanią na najwyższym poziomie rozgrywkowym w kraju?

- Tylko zdrowia! O umiejętności, o miejsce w składzie powalczę sobie sam, a żeby walczyć trzeba mieć zdrowie. Trzeba być osobą odporną fizycznie i uważam, że w naszej pracy jest to bardzo ważne, bo ja sobie będę pracować, oby tylko zdrowie było.

