Zaczęło się świetnie, a potem taki problem. Polscy siatkarze nie dali rady

Tymczasem w dwóch pierwszych atakach przyjmujący polskiej kadry dwa razy nadział się na blok i rywale od razu odskoczyli na trzy punkty. Wkrótce zablokowali także atak Kewina Sasaka . Przewaga Kubańczyków się utrzymywała, choć Leon odrobił punkt zagrywką. Do remisu 15:15 doprowadził natomiast Sasak. Polska objęła prowadzenie 20:19, kiedy Miguel Lopez dotknął siatki - mimo gorących protestów Kubańczyków pani sędzia nie zmieniła decyzji nawet po powtórce wideo. To był przełomowy moment seta, bo jednocześnie rywali zagrywką rozbił Leon i "Biało-Czerwoni" wygrali 25:22.

Zwycięstwo w dużej mierze siatkarze Grbicia zawdzięczali jednak błędom rywali - w pierwszej partii Kubańczycy oddali Polakom aż 13 punktów. Na początku drugiej mylili się rzadziej i wynik oscylował wokół remisu. Co więcej, to Kuba objęła prowadzenie 13:10, gdy na jej blok nadział się Fornal. Grbić nie zdzierżył i poprosił o przerwę. Tyle że po niej jego drużyna straciła dwa kolejne punkty. Sygnał do odrabiania strat dwoma asami serwisowymi dał Fornal, ale to był tylko zryw. Kuba dogonić się nie dała i wygrała 25:19.