Reprezentacja Polski prowadzona przez Piotra Grabana początkowo przez mistrzostwa świata do lat 21 rozgrywane w chińskim Jiangmen szła jak burza - nasi siatkarze wygrali cztery pierwsze mecze fazy grupowej (z Portoryko, Koreą Południową, Kanadą i Kazachstanem) bez straty seta. Ich zwycięski marsz zatrzymali dopiero Irańczycy, czyli obrońcy tytułu i jedni z faworytów do złota. "Biało-Czerwoni" przegrali 1:3, ale ta porażka nie miała większych konsekwencji, bo i tak wcześniej zapewnili sobie awans do fazy pucharowej.

Polscy siatkarze zajęli drugie miejsce w grupie B, a w 1/8 finału trafili na trzecią drużynę grupy D, czyli Ukrainę. Reprezentacja naszych wschodnich sąsiadów w pierwszym secie została rozbita 17:25, później sama pewnie ograła "Biało-Czerwonych" (25:16). Dwie kolejne partie toczyły się już głównie pod dyktando podopiecznych Grabana, którzy tym samym przypieczętowali awans do ćwierćfinału czempionatu.

"Przebieg gry w trzecim i czwartym secie był podobny, choć w ostatnim znaleźliśmy się w trudnej sytuacji. Wziąłem czas i powiedzieliśmy sobie, że jak nie teraz do kiedy. Zawodnicy uwierzyli w siebie i odrobili straty. Świetnie zagrali zmiennicy" - mówił później Graban cytowany przez pzps.pl.

Mistrzostwa świata do lat 21. Polscy siatkarze znokautowani na starcie

Polacy w ćwierćfinale turnieju trafili na Czechów, którzy wcześniej wygrali wszystkie spotkania w grupie C, a w 1/8 finału pokonali Turków (3:1). Co ciekawe, "Biało-Czerwoni" ze swoimi rywalami mierzyli się na początku sierpnia w dwóch sparingach i w obu byli górą. Wówczas obie ekipy były jednak na etapie przygotowań do czempionatu, a więc trudno było wyciągać wnioski z tych starć w kontekście ćwierćfinału mistrzostw świata.

Mecz o półfinał turnieju zaczął się od punktowego bloku na Bartłomieju Potrykusie, który atakował ze środka. Dalej gra toczyła się punkt za punkt, podobnie jak w poprzednich meczach błyszczał Wojciech Gajek - po bloku atakującego ponownie pojawił się remis, było 4:4.

Czesi kapitalnie spisywali się jednak w zagrywce, a gdy Tomas Brichta posłał asa na 7:4, trener Graban poprosił o przerwę. Ta nie wytrąciła z rytmu naszych rywali, którzy dalej nękali Polaków mocnymi serwisami. Ci z kolei mieli problemy w przyjęciu, tracili kolejne punkty, na co reagował selekcjoner, wprowadzając roszady w szóstce. Zmiany nie pozwoliły jednak "Biało-Czerwonym" odwrócić losów seta, którego przegrali wysoko, bo 13:25.

Polscy siatkarze stoczyli zacięty bój z Czechami

W pierwszym secie gra naszych kadrowiczów całkowicie się posypała, przez co przed kolejną partią można było mieć obawy, czy Polakom uda się wrócić na odpowiednie tory. "Biało-Czerwoni" zaczęli jednak spisywać się kapitalnie, niemal od samego początku utrzymywali się na prowadzeniu, a ich przewaga regularnie rosła. Gdy jeden z Czechów posłał autową zagrywkę i tablica wyników pokazała rezultat 22:16, stało się jasne, że tym razem to rywalom będzie ciężko nadrobić straty. Polacy na to nie pozwolili, set zakończył się ich zwycięstwem 25:20.

Drugą partię zakończył punktowy atak Gajka, podobnie też zaczął się trzeci set. Po chwili Wiktor Przybyłek dołożył asa serwisowego i było już 2:0 dla Polaków. Ci prezentowali się pewniej niż na początku meczu, z kolei Czesi zaczęli mieć problemy w przyjęciu. Grali za to blokiem i w ten sposób zdobyli swoje pierwsze punkty w trzecim secie. Ten szybko stał się wyrównany, żadna z drużyn nie była w stanie odskoczyć na więcej niż trzy punkty.

Ta sztuka w końcówce partii udała się Czechom - ponownie w polu serwisowym kapitalnie zaczął spisywać się Brichta, który też dołożył atak z prawej strony. A gdy Vojtech Pitner obił blok Polaków, było już 21:18. "Biało-Czerwoni" nie byli w stanie zniwelować strat, seta zwieńczył przestrzelony serwis Aleksandra Maciejewskiego (25:21 dla Czechów).

Kolejna partia fatalnie zaczęła się dla Polaków, którzy popełniali błędy i przegrali trzy pierwsze akcje. Na ten kryzys zareagował Graban, prosząc o przerwę. Ta podziałała, nasi po czasie dla trenera odpowiedzieli punktowym bloku na Pitnerze. Kilka minut później po asie serwisowym Jakuba Kiedosa doprowadzili do remisu 5:5, a po zatrzymaniu blokiem Brichty po raz pierwszy w secie wyszli na prowadzenie.

Niestety, nasi zawodnicy nie byli w stanie pójść za ciosem i powiększyć przewagi, rywale z kolei ponownie wyszli na prowadzenie. Gdy set zaczął wkraczać w decydującą fazę, mieli trzy oczka przewagi (18:15). Wówczas Graban ponownie poprosił o przerwę. Rywale bowiem świetnie grali z kontry, w ataku kapitalnie spisywał się Brichta, więc stało się jasne, że Polacy muszą wznieść się na wyżyny możliwości, by odwrócić losy partii. Przerwa podziałała, podopieczni Grabana zaczęli punktować, a po zatrzymaniu blokiem Brichty doprowadzili do remisu 22:22. Nerwowa i grana na przewagi końcówka ułożyła się jednak już po myśli Czechów, którzy wygrali 30:28, cały mecz 3:1 (25:13, 20:25, 25:21, 30:28) i awansowali do półfinału mistrzostw świata do lat 21.

Czesi w półfinale zagrają z wygranym meczu Kuba - Włochy. Polacy z kolei pozostają w Chinach, bo stoczą jeszcze walkę o piąte miejsce - by zakończyć czempionat na tej pozycji, muszą wygrać dwa spotkania z innymi drużynami, które odpadły na etapie ćwierćfinału. Półfinał tego "mini turnieju" zagrają już w sobotę, w niedzielę czeka ich ewentualne starcie o piątą pozycję, a w przypadku jutrzejszej porażki, o miejsce siódme.

Magdalena Stysiak i Martyna Łukasik: Wszystko jest w głowie, to jest wiara. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Siatkarze reprezentacji Polski do lat 21 volleyball world materiały prasowe

Siatkarze reprezentacji Polski do lat 21 volleyballworld.com materiały prasowe

Siatkarze reprezentacji Polski do lat 21 podczas mistrzostw świata volleyballworld.com materiały prasowe