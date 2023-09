Zachwyty nad polskim siatkarzem. To on wyróżnia się w reprezentacji. "Walczy za cały zespół"

Polscy siatkarze zdominowali tegoroczny sezon reprezentacyjny i wygrali dwa prestiżowe turnieje: Ligę Narodów oraz mistrzostwa Europy. I chociaż Nikola Grbić ma do dyspozycji szeroką i wyrównaną kadrę, to nie ma wątpliwości, że niekwestionowanym liderem stał się jeden z zawodników Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Wskazał na to Wojciech Drzyzga, który w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" w samych superlatywach wypowiadał się o nowym liderze zespołu.