Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zachwyty nad polskim siatkarzem, już o nim głośno. Szybko przyciągnął uwagę

Katarzyna Koprowicz

Oprac.: Katarzyna Koprowicz

Ruszył kolejny sezon PlusLigi, a na polskich parkietach będziemy oglądali m.in. zawodników znanych z występów w kadrze prowadzonej przez Nikolę Grbicia. O jednym z nich szybko stało się głośno, chociaż dopiero stawia pierwsze kroki w seniorskiej karierze. Utalentowany siatkarz przyciągnął uwagę m.in. Laurenta Tillie - francuski trener w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet otwarcie komplementował naszego kadrowicza.

Siatkarze reprezentacji Polski - Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Jakub Nowak i Marcin Komenda
Siatkarze reprezentacji Polski - Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Jakub Nowak i Marcin KomendaAndrzej Iwańczuk/ReporterEast News

Laurent Tillie w zakończonym niedawno sezonie reprezentacyjnym prowadził japońską kadrę, wcześniej przez pięć lat pracował z klubem Panasonic Panthers. Największe sukcesy odnosił jednak z Francuzami, których w 2015 roku poprowadził do mistrzostwa Europy, a sześć lat później do złota olimpijskiego. I chociaż obecnie jest związany z Krajem Kwitnącej Wiśni, to uważnie śledzi to, co dzieje się w PlusLidze. Jego syn Kevin gra bowiem w PGE Projekcie Warszawa.

Teraz w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet francuski szkoleniowiec, który pojawił się na trybunach podczas meczu Projektu z InPost CHKS-em Chełm, został zapytany o to, kto jego zdaniem poza klubem z Warszawy powinien liczyć się w walce o medale mistrzostw Polski.

"Raczej nie zaskoczę nikogo, mówiąc, że w tym gronie wymieniłbym też zespoły z Lublina, Zawiercia czy Rzeszowa. Będę też uważnie oglądał Jastrzębski Węgiel. W PlusLidze zawsze grało wielu mocnych zawodników, a to wpływa na poziom rozgrywek" - odpowiedział.

Zobacz również:

Artur Szalpuk jasno pokazał kibicom i selekcjonerowi kadry, że na starcie PlusLigi jest w świetnej formie
Ekstraklasa Mężczyzn

Wreszcie przekonał do siebie Grbicia, a teraz to. Wymarzony debiut polskiego siatkarza

Damian Gołąb
Damian Gołąb

    PlusLiga. Laurent Tillie zachwycony polskim siatkarzem

    Podczas rozmowy nie mogło zabraknąć wątku reprezentacji Polski, która na wrześniowych mistrzostwach świata sięgnęła po brąz. Skonfrontowany z faktem, że w kraju nad Wisłą część środowiska sportowego uznała ten wynik za sukces, a część za porażkę, odpowiedział jednoznacznie.

    Zawsze jest tak, że dla jednych szklanka jest do połowy pełna, a dla innych pusta. Jako trener mogę powiedzieć tylko tyle: dla mnie jest kluczowe, by przywieźć medal z danej imprezy. Nie da się wygrywać wszystkiego. Polacy mimo nieobecności praktycznie połowy składu z igrzysk, stanęli na podium mundialu, a wcześniej wygrali Ligę Narodów
    zauważył.

    Tillie bacznie przyglądał się zawodnikom, którzy wcześniej nie odgrywali pierwszoplanowych ról w kadrze Nikoli Grbicia. I nawet nie ukrywa, że jest zachwycony 20-letnim środkowym, który dopiero w kampanii 2025/2026 debiutuje na boiskach PlusLigi, bo wcześniej występował tylko na zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej.

    "Duże wrażenie zrobił na mnie wasz młody środkowy Jakub Nowak. Wiem, że zadebiutował w seniorskiej kadrze, zanim rozegrał swój pierwszy mecz w ekstraklasie. Zresztą w kadrze na środku może czerpać od niesamowitego Jakuba Kochanowskiego, którego zawsze podziwiam" - stwierdził.

    Francuz pochwalił także grę Marcina Komendy i Kewina Sasaka, zaznaczając, że będzie śledził ich występy w PlusLidze. Przypomnijmy, że obaj występują w Bogdance LUK Lublin, z kolei Nowak związał się ze Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa.

    Zobacz również:

    Karol Kłos w barwach reprezentacji Polski
    Ekstraklasa Mężczyzn

    Tuż po meczu pojawił się komunikat ws. Karola Kłosa. Siatkarz przekroczył magiczną granicę

    Katarzyna Koprowicz
    Katarzyna Koprowicz
    PGE Projekt Warszawa - InPost ChKS Chełm. Skrót meczuPolsat Sport
    Trener w sportowej koszulce i spodenkach stoi na tle symboli igrzysk olimpijskich Tokio 2020, uśmiechnięty, z rękami opartymi na biodrach, w hali sportowej.
    Laurent TillieHERVIO JEAN-MARIEAFP
    Grupa polskich siatkarzy w czerwonych strojach świętuje punkt na boisku podczas meczu siatkówki, w tle widoczni zawodnicy drużyny przeciwnej oraz publiczność.
    Jakub Nowak (z numerem 73.) w reprezentacji PolskiAndrzej Iwańczuk/ReporterEast News
    Grupa polskich siatkarzy podczas przerwy, otaczających trenera, który przekazuje wskazówki taktyczne, wszyscy w oficjalnych strojach reprezentacji, w tle rozmyte trybuny pełne kibiców.
    Jakub Nowak, Marcin Komenda, Nikola Grbić, Jakub Kochanowski, Tomasz FornalAndrzej Iwańczuk/ReporterEast News

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja