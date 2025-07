Zachwyty nad polskim siatkarzem, był najlepszy. I to po wpadce u Nikoli Grbicia

Serbski szkoleniowiec poza wspomnianym Kurkiem, który w trwającym sezonie wciąż nie zaliczył reprezentacyjnego występu, postawił na Kewina Sasaka, Bartosza Gomułkę, Aleksieja Nasewicza i Bartłomieja Bołądzia. Ostatni z wymienionych do gry został wprowadzony dopiero podczas ostatniego turnieju interkontynentalnego w Gdańsku.

Na pierwsze mecze Ligi Narodów Grbić zabrał z kolei Sasaka, który ma za sobą kapitalny sezon w barwach Bogdanki LUK Lublin oraz uchodzącego za wielki talent i upatrywanego w roli następcy Kurka Nasewicza . Ten drugi w chińskim Xi'an nie zachwycił (zdobył w sumie tylko 12 punktów), co nie umknęło uwadze ekspertów. Komentator Polsatu Sport Jakub Bednaruk zasugerował, że być może 22-letniemu atakującemu, który dopiero w tym roku zadebiutował w seniorskiej kadrze , zabrakło doświadczenia lub zjadła go presja.

"Nasewicz- stary! Nie przejmuj się. Rób powoli swoje i ucz się dużej siatkówki. Czułem, że może był przemotywowany i mogło to go zjeść. Ucz się grania w kadrze, ucz się zachowań, ucz się innej odpowiedzialności niż w klubie. Twój czas na pewno za rok przyjdzie" - pisał w felietonie "Okiem Diabła".

Nasewicz, podobnie jak Michał Gierżot, Jordan Zaleszczyk, Seweryn Lipiński i Kajetan Kubicki w pewnym momencie opuścił zgrupowanie seniorskiej reprezentacji i dołączył do kadry akademickiej, która wzięła udział w rozgrywanej w Niemczech Uniwersjadzie. Tam "Biało-Czerwoni" nie mieli sobie równych, dotarli aż do finału, w którym w trzech setach ograli Brazylijczyków, pieczętując wywalczenie złotego medalu.

Duży wkład w wywalczenie złota miał wspomniany Nasewicz, który, jak wynika z oficjalnych statystyk opublikowanych na stronie Uniwersjady, zdobył aż 21 punktów - najwięcej z wszystkich siatkarzy grających w finale. Zanotował przy tym 74 proc. skuteczności - skończył 17 z 23 ataków, do tego dołożył dwa asy serwisowe i dwa punktowe bloki.

"Pierwsza kadra nieco go na razie speszyła, ale tu pokazał moc. U Nikoli czujęjeszcze go zobaczymy" - stwierdziła jedna z komentujących. "Ten mecz w jego wykonaniu wyglądał jakby sobie przyjechał na sparing przeciwko Brazylii u-17" - stwierdził ktoś inny. "Ciekawe czy są jakieś nagrody indywidualne przyznawane, jak dla mnie on MVP" - czytamy w kolejnym komentarzu.