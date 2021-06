Trwają już ostatnie przygotowania do XVIII edycji Memoriału Huberta Jerzego Wagnera. Odbędzie się on w terminie 9-11 lipca 2021 roku, oczywiście w Krakowie, który po raz kolejny jest miastem-gospodarzem tego wyjątkowego turnieju. Memoriał jest generalnym sprawdzianem biało-czerwonych przed turniejem siatkarskim na igrzyskach olimpijskich w Tokio. Polacy swój pierwszy mecz w Japonii rozegrają już 24 lipca.

- Jesteśmy podekscytowani, że wreszcie będziemy mogli się spotkać z naszymi mistrzami świata i naszymi ukochanymi kibicami - podkreśla Cezary Mróz, wiceprezes Fundacji Huberta Jerzego Wagnera. - Do TAURON Areny będzie mogło wejść tylu kibiców, na ile pozwolą nam ogólnokrajowe regulacje, w tym momencie liczymy że będzie to minimum połowa miejsc w tej nowoczesnej hali. Zapewnimy pełne bezpieczeństwo a jednocześnie damy naszym fanom okazję do zobaczenia na żywo biało-czerwonych i wsparcia ich tuż przed turniejem marzeń na igrzyskach.



Zdjęcie Kibice wracają na siatkówkę / PLS / materiały prasowe

Informacja o udziale kibiców w Memoriale niezwykle ucieszyła także przedstawicieli Miasta Gospodarza - Krakowa, który do tej pory już pięciokrotnie gościł najlepszy towarzyski turniej siatkarski na świecie.

- To znakomita wiadomość, że już po raz szósty zawitają do nas na Memoriał najlepsi, siatkarscy kibice świata - mówi Krzysztof Kowal, Dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, z ramienia Gminy Miejskiej Kraków odpowiadającego za współorganizację turnieju w stolicy Małopolski. - Mieszkańcy i goście będą mieli tak wyczekiwaną okazję podziwiać na żywo mistrzów świata. Wierzę, że doping podczas bezpośredniego testu przed igrzyskami olimpijskimi doda skrzydeł naszym siatkarzom w Tokio i wizyta w TAURON Arenie Kraków tuż przed wielkim wyzwaniem tradycyjnie już przyniesie im szczęście, podobnie jak to miało miejsce w 2014 i 2018 roku. Memoriał to nie jedyne wielkie wydarzenie siatkarskie, które czaka nas w tym roku w naszym mieście. W sierpniu będziemy gospodarzem Grand Prix PLS, a we wrześniu w TAURON Arenie Kraków odbędzie się piętnaście meczów fazy grupowej CEV Mistrzostw Europy Mężczyzn 2021 i ponownie zagra u nas reprezentacja Polski. Serdecznie zapraszam do naszego siatkarskiego Krakowa - dodaje.

W XVIII Memoriale zagrają reprezentacje Polski, Tunezji (aktualny mistrz Afryki powalczy w Tokio w grupie B), Norwegii oraz Egiptu. Rozpoczęła się sprzedaż biletów na to wyjątkowe wydarzenie. Ceny wejściówek na najlepszy towarzyski turniej siatkarski świata zaczynają się już od 19 złotych! Dystrybucją wejściówek zajmie się firma Eventim.

- Bardzo się cieszę, że wraca siatkówka niemal "bez ograniczeń". To bardzo ważne, że widowiska sportowe wreszcie mogą się odbywać z udziałem publiczności, tak cudownych siatkarskich fanów. Tęskniliśmy za sobą z wzajemnością. Cieszę się, że ten powrót do normalności ma miejsce w zawsze serdecznym dla nas Krakowie. Dla naszej reprezentacji

będzie to ostatni oficjalny sprawdzian dyspozycji przed igrzyskami olimpijskimi. To w Krakowie najprawdopodobniej ukształtuje się olimpijski skład. Dlatego tegoroczny memoriał jest bardzo ważny dla Polskiej Siatkówki - mówi Jacek Kasprzyk, Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Zdjęcie Memoriał H. Wagnera w Krakowie / PLS / materiały prasowe

Program XVIII Memoriału Huberta Jerzego Wagnera:

PIĄTEK 09.07.2021



godz. 15.00* Tunezja - Egipt

godz. 18.00 Polska - Norwegia

SOBOTA 10.07.2021

godz. 15.00 Norwegia - Egipt

godz. 18.00 Polska - Tunezja

NIEDZIELA 11.07.2021

godz. 13.00 Tunezja - Norwegia

godz. 16.00 Polska - Egipt

* godziny początku meczów mogą jeszcze ulec zmianie ze względu na transmisję telewizyjną