Walka o powrót do zdrowia Tomasza Fornala trwała kilka dni. Po tym, jak przyjmujący reprezentacji Polski skręcił staw skokowy lewej nogi w meczu z Egiptem, trwał wyścig z czasem, by był gotowy na mecz z Brazylią . W składzie pozostał, ale w pełni sił nie był - wszedł tylko na jedną akcję w przyjęciu .

"Dużo osób też do mnie napisało - znajomych, kolegów, bliskich. Widziałem, że główne zapytania były o tę kostkę. Co mogę powiedzieć? Cieszę się, że w dużej mierze jest już zaleczona i mam nadzieję, że ludzie nie będą się już martwić " - komentował w rozmowie z Interią zainteresowanie swoim stanem zdrowia Fornal .

I właśnie tuż po zakończeniu piątkowego treningu do dziennikarzy czekających na rozmowy z siatkarzami podszedł trener Nikola Grbić . Już jego pierwsze zdanie rozwiało wszelkie wątpliwości. " Forni jest ok " - stwierdził z szerokim uśmiechem Serb.

Wszystko jasne w sprawie Tomasza Fornala. Decyzja Nikoli Grbicia nie zostawia wątpliwości

Fornal jest jednak ważną częścią jego ekipy i w ostatnich tygodniach był najrówniej grającym polskim przyjmującym. Tuż przed meczem z Włochami okaże się, czy trener zdecyduje się wystawić go od początku spotkania. Pewne jest już, że słowa Grbicia co do dyspozycyjności Fornala się potwierdziły - przyjmujący ponownie znalazł się w meczowej 12-tce. Po raz kolejny szansy nie dostanie Bartłomiej Bołądź, który pełni w drużynie funkcję rezerwowego, zawodnika numer trzynaście - można go dołączyć do składu w przypadku kontuzji jednego z podstawowych siatkarzy.