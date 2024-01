Polscy siatkarze będą jednymi z najpoważniejszych kandydatów do wygrania olimpijskiego złota w Paryżu, a do walki o medale powinni ponownie włączyć się Francuzi. Tym bardziej "Biało-Czerwonych" może niepokoić dyspozycja Stephena Boyer, który w ostatnim meczu Asseco Resovii Rzeszów błyszczał w polu serwisowym. Popis atakującego wywołał niemałe poruszenie wśród polskich kibiców, a w mediach społecznościowych już pojawiły się sugestie, że dyspozycja francuskiego atakującego to ostrzeżenie dla naszej kadry.