Wylot na IO coraz bliżej, a tu takie sceny. Nie tylko siatkarze zrobili "show"

To jest coś niesamowitego, że w piątek, grając przeciwko drużynie, której jesteśmy zupełnym faworytem, przychodzi tak wiele ludzi. To dla nas fantastyczna sprawa i odskocznia od tego, co mamy na treningach, gdzie jest pusto i cicho. To, że kilka miejsc było wolnych, nie stanowi żadnego problemu.

~ Przyznał rozgrywający reprezentacji Polski