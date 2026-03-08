Wydały się plany Tomasza Fornala. Trener wypalił wprost. To będzie koniec

Damian Okła

Oprac.: Damian Okła

Tomasz Fornal jeszcze do zeszłego roku całą karierę sportową prowadził w Polsce. Przed trwającym sezonem zdecydował się na dużą zmianę i podpisał kontrakt z tureckim Ziraat Ankara. Już od kilku tygodni można usłyszeć, że reprezentantowi Polski ta zmiana nie do końca pasuje i bardzo poważnie rozważa powrót do rodzimej ligi. Takie plany siatkarza potwierdza również jego były szkoleniowiec z Jastrzębskiego Węgla.

Tomasz Fornal w koszulce reprezentacji Polski podczas meczu siatkarskiego.
Tomasz FornalFederico PestelliniAFP

Kibice siatkówki turecką ligę kojarzą przede wszystkim z sukcesami kobiet. Żeńskie rozgrywki w kraju znad Bosforu są jednymi z lepszych na świecie i rok rocznie kluby biją się o najwyższe cele w rozgrywkach międzypaństwowych. Zupełnie inaczej jest w przypadku męskich rozgrywek, które chciałyby nawiązać poziomem do kobiecej ligi, ale do tego jeszcze droga daleka. Wielkie marzenia mieli m.in. w klubie Ziraat Ankara.

Potwierdzeniem tego był chociażby transfer Tomasza Fornala. Wydawało się, że przyjmujący reprezentacji Polski nie będzie chętny do odejścia z Jastrzębskiego Węgla, z którym niemal rok rocznie walczył o najważniejsze trofea i miał status gwiazdy. Fornal postanowił jednak spróbować swoich sił w innej lidze i przed trwającym sezonem związał się umową właśnie z klubem ze stolicy Turcji.

Zobacz również:

Bartłomiej Lemański musiał awaryjnie pomagać PGE GiEK Skrze Bełchatów na prawym skrzydle
Ekstraklasa Mężczyzn

Niebywałe sceny pod siatką. Polski siatkarz objawieniem, pobił swój rekord

Damian Gołąb
Damian Gołąb

    Fornal ma wrócić do Polski. Wymowne słowa byłego szkoleniowca przyjmującego

    Jednak z różnych doniesień można wywnioskować, że siatkarz nie jest do końca zadowolony z przenosin do Ankary i rozważa powrót do Polski i zakończenie przygody w Turcji. Takie informacje pojawiły się już pod koniec zeszłego roku, a wśród potencjalnych przyszłych pracodawców Fornala w PlusLidze wymieniało się Aluron CMC Warta Zawiercie. Powrót reprezentanta Polski do rodzimej ligi byłby na pewno dużym wydarzeniem, ale potwierdzonych informacji w tej kwestii nie ma.

    Zobacz również:

    Robert Lewandowski
    La Liga

    Lewandowski na ustach Hiszpanów. Oto co zrobił w meczu La Liga. Tak go nazwali

    Michał Chmielewski
    Michał Chmielewski

      Kolejnym głosem potwierdzającym, że Fornal faktycznie wróci do PlusLigi, jest wypowiedź Marcelo Mendeza w rozmowie z portalem Sport.pl. Argentyński szkoleniowiec, który pracował z przyjmującym w Jastrzębskim Węglu, uważa, że i liga potrzebuje Fornala i Fornal potrzebuje PlusLigi. "Może dobrze dla niego, że poznał inne realia, inny kraj. Jest wciąż młody. Moim zdaniem to cenne doświadczenie. Teraz wróci do Polski. Uważam, że potrzebuje polskiej ligi, a polska liga potrzebuje jego" - stwierdził Mendez.

      Trener nie szczędził również komplementów pod adresem siatkarza. "To niesamowity zawodnik, w moich oczach jeden z najlepszych na świecie. Do tego wspaniały gość, który ciężko pracuje. Patrzę na niego z dwóch perspektyw: jako na siatkarza i jako na przyjaciela. Nie tylko jest jednym z najlepszych zawodników na świecie, ale też jest bardzo cenny dla drużyny. Ma na nią duży wpływ" - powiedział utytułowany szkoleniowiec.

      Zobacz również:

      Iga Świątek
      Tenis

      Iga Świątek ogłasza w Indian Wells. Jaśniej się nie dało. "To oczywiste"

      Michał Chmielewski
      Michał Chmielewski
      Tomasz Fornal
      Tomasz Fornalvolleyballworld.commateriały prasowe
      Siatkarz w czerwonym stroju z numerem 21 trzyma piłkę do siatkówki na boisku, w tle rozmyte trybuny oraz elementy hali sportowej.
      Tomasz FornalPiotr Matusewicz East News
      Asseco Resovia Rzeszów - Barkom-Każany Lwów. Skrót meczuPolsat Sport

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja