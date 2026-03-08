Wydały się plany Tomasza Fornala. Trener wypalił wprost. To będzie koniec

Kibice siatkówki turecką ligę kojarzą przede wszystkim z sukcesami kobiet. Żeńskie rozgrywki w kraju znad Bosforu są jednymi z lepszych na świecie i rok rocznie kluby biją się o najwyższe cele w rozgrywkach międzypaństwowych. Zupełnie inaczej jest w przypadku męskich rozgrywek, które chciałyby nawiązać poziomem do kobiecej ligi, ale do tego jeszcze droga daleka. Wielkie marzenia mieli m.in. w klubie Ziraat Ankara.

Potwierdzeniem tego był chociażby transfer Tomasza Fornala. Wydawało się, że przyjmujący reprezentacji Polski nie będzie chętny do odejścia z Jastrzębskiego Węgla, z którym niemal rok rocznie walczył o najważniejsze trofea i miał status gwiazdy. Fornal postanowił jednak spróbować swoich sił w innej lidze i przed trwającym sezonem związał się umową właśnie z klubem ze stolicy Turcji.

Fornal ma wrócić do Polski. Wymowne słowa byłego szkoleniowca przyjmującego

Jednak z różnych doniesień można wywnioskować, że siatkarz nie jest do końca zadowolony z przenosin do Ankary i rozważa powrót do Polski i zakończenie przygody w Turcji. Takie informacje pojawiły się już pod koniec zeszłego roku, a wśród potencjalnych przyszłych pracodawców Fornala w PlusLidze wymieniało się Aluron CMC Warta Zawiercie. Powrót reprezentanta Polski do rodzimej ligi byłby na pewno dużym wydarzeniem, ale potwierdzonych informacji w tej kwestii nie ma.

Kolejnym głosem potwierdzającym, że Fornal faktycznie wróci do PlusLigi, jest wypowiedź Marcelo Mendeza w rozmowie z portalem Sport.pl. Argentyński szkoleniowiec, który pracował z przyjmującym w Jastrzębskim Węglu, uważa, że i liga potrzebuje Fornala i Fornal potrzebuje PlusLigi. "Może dobrze dla niego, że poznał inne realia, inny kraj. Jest wciąż młody. Moim zdaniem to cenne doświadczenie. Teraz wróci do Polski. Uważam, że potrzebuje polskiej ligi, a polska liga potrzebuje jego" - stwierdził Mendez.

Trener nie szczędził również komplementów pod adresem siatkarza. "To niesamowity zawodnik, w moich oczach jeden z najlepszych na świecie. Do tego wspaniały gość, który ciężko pracuje. Patrzę na niego z dwóch perspektyw: jako na siatkarza i jako na przyjaciela. Nie tylko jest jednym z najlepszych zawodników na świecie, ale też jest bardzo cenny dla drużyny. Ma na nią duży wpływ" - powiedział utytułowany szkoleniowiec.

Tomasz Fornal volleyballworld.com materiały prasowe

Tomasz Fornal Piotr Matusewicz East News

