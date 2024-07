Wyczytali nazwisko polskiego siatkarza, a tu ogromne zdziwienie. Lawina komentarzy

Nie zabrakło jednak kontrowersji, ponieważ w trakcie ostatniej akcji sędzia odgwizdał nieczyste odbicie piłki przez Saso Stalekara i przyznał punkt Polakom, którzy tym samym mogli rozpocząć świętowanie zwycięstwa. Rywale z kolei od razu ruszyli z pretensjami do arbitra, do czego po meczu odniósł się Grbić.

"Byłbym bardzo zdenerwowany, gdyby coś takiego zdarzyło się mi w takim momencie. Muszę powiedzieć, że to zagranie było nieco naciągane, ale może to nie był moment, by to odgwizdać. Sposób, w jaki zakończył się mecz... Mogę powiedzieć tylko, że mi przykro" - powiedział trener aktualnych mistrzów Europy.