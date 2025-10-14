Wychodzą kulisy dramatu gwiazdora Grbicia. Cała noc w szpitalu, liczyła się każda minuta

Tegoroczny globalny czempionat smutny był dla Aleksandra Śliwki. Gwiazdor zapewne liczył na powołanie od Nikoli Grbicia, lecz życie brutalnie zweryfikowało jego plany. Na treningu poprzedzającym trójmiejski turniej Ligi Narodów gwiazdor poważnie uszkodził staw skokowy. Już oficjalne komunikaty federacji brzmiały niepokojąco. Okazuje się, że kulisy są jeszcze bardziej dramatyczne. 30-latek wreszcie zdecydował się o nich opowiedzieć. Długi wywiad przeprowadziła z nim Edyta Kowalczyk z Przeglądu Sportowego Onet.

"O samym momencie kontuzji najwięcej dowiedziałem się z relacji kolegów, bo sam byłem w dużym szoku pod wpływem adrenaliny. Niechętnie wracam myślami do tamtego momentu odniesienia urazu, ale cóż, takie rzeczy się zdarzają" - wyznał na wstępie. Specjaliści od razu przystąpili do działania, wiedząc iż czas bywa kluczowy przy tego typu kontuzjach. Najszybciej jak tylko się da przyjmujący został przetransportowany do placówki medycznej. W niej trafił na stół operacyjny.

Śliwka wdzięczny lekarzom za szybką reakcję. Dzięki nim szybciej wróci do gry

Szybka reakcja zapobiegła poważniejszemu urazowi. Sam Aleksander Śliwka jest tego świadomy. "Jestem bardzo wdzięczny doktorowi Sokalowi za opiekę i wsparcie oraz lekarzom ze szpitala w Gdańsku, że tak szybko udało się to wszystko zorganizować, bo każda godzina zwłoki działa na niekorzyść. Szybka reakcja jest kluczowa przy takich urazach. Całą noc spędziłem wtedy w szpitalu i dopiero na drugi dzień wróciłem do hotelu" - opisał.

Teraz gwiazdor koncentruje się na powrocie. Z dnia na dzień widoczne są coraz większe postępy. Ostatnio doszło do sporego przełomu. "Odstawiłem kule, co było dla mnie pierwszym kamieniem milowym. Mogę już w miarę swobodnie chodzić. Wiem, że dla sprawnej osoby nie jest to nic wyjątkowego, ale ja mam ogromną satysfakcję, co daje mi paliwo do dalszego działania" - wyznał. W nowym klubie cierpliwie na niego czekają. Nasz rodak postawił na rewolucję i przeniósł się do Halkbanku Ankara. Oficjalne ogłoszenie powinno nastąpić niebawem.

Kiedy Aleksander Śliwka wróci do gry? Polsat Sport Polsat Sport

Aleksander Śliwka i Nikola Grbić. Więcej pisać nie trzeba... PATRICIA DE MELO MOREIRA AFP

Aleksander Śliwka Artur Szczepanski/REPORTER East News

Bartosz Kurek, Aleksander Śliwka Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP