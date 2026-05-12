Sezon PlusLigi oficjalnie dobiegł końca. Tytuł mistrza Polski wywalczył Aluron CMC Warta Zawiercie, natomiast srebrne medale trafiły do siatkarzy Bogdanki LUK Lublin. Wcześniej rozegrano także rywalizację o brąz, w której zmierzyły się PGE Projekt Warszawa i Asseco Resovia Rzeszów. Ostatecznie lepsza okazała się drużyna ze stolicy.

Indywidualnie swoją szansę znakomicie wykorzystał Bartosz Firszt. Po kontuzji Bartosza Bednorza przyjmujący wskoczył do wyjściowej szóstki stołecznego zespołu i szybko stał się jednym z jego ważniejszych ogniw. Jego dobra postawa nie umknęła uwadze selekcjonera reprezentacji Polski Nikoli Grbicia, który zdecydował się dodatkowo powołać go do szerokiej kadry.

Zacięta walka o brąz PlusLigi. "To była największa porażka w moim życiu"

Natalia Kapustka, Interia Sport: Jak smakuje brązowy medal PlusLigi?

Bartosz Firszt, przyjmujący PGE Projektu Warszawa: Dla mnie smakuje rewelacyjnie, bo to mój pierwszy medal w karierze. Oczywiście apetyt był większy - chcieliśmy grać o finał, a nawet o złoto - ale zawsze dobrze kończy się sezon z medalem i zwycięstwem w ostatnim meczu. Jestem naprawdę bardzo dumny z tego sezonu i szczęśliwy, że udało nam się zdobyć ten brąz.

Ten medal zdążył już znaleźć wyjątkowe miejsce w domu?

- Na razie leży jeszcze na półce w mieszkaniu w Warszawie, z którego pewnie niedługo będę się wyprowadzał. Ale w domu rodzinnym mam specjalne miejsce na takie pamiątki i tam na pewno zawiśnie.

Można odnieść wrażenie, że ten medal był też lekcją cierpliwości i czekania na swoją szansę?

- Na pewno dużo mnie to kosztowało. Przez sporą część sezonu nie byłem pierwszym wyborem do gry, więc musiałem cierpliwie czekać na swoją okazję. Kiedy już się pojawiła, wiązało się to z dużym ciężarem emocjonalnym i musiałem sobie z tym poradzić. To było wymagające zarówno mentalnie, jak i fizycznie, bo nagle zacząłem grać co dwa dni, a wcześniej przez długi czas nie rozgrywałem pełnych spotkań. Musiałem zwrócić uwagę na wiele rzeczy, nad którymi wcześniej aż tak się nie skupiałem.

Z jednej strony nieszczęście Bartka Bednorza otworzyło mi drogę do gry, ale dla mnie była to szansa na spełnienie części marzeń. Szkoda, że stało się to w takich okolicznościach, ale cieszę się, że mogłem pomóc drużynie i dołożyć swoją cegiełkę do tego medalu

Przez większość sezonu byłeś zmiennikiem, a drugi mecz z Rzeszowem zakończyłeś jako MVP. Czujesz, że to może być moment przełomowy w twojej karierze?

- Mam taką nadzieję. Trudno przewidzieć przyszłość, ale na pewno czuję, że ten sezon bardzo dużo mi dał. Mimo że nie byłem podstawowym zawodnikiem przez cały rok, to chyba właśnie z tego sezonu wyniosłem najwięcej. Wydaje mi się, że może on być dla mnie naprawdę przełomowy i mocno pomóc w dalszym rozwoju.

Z twojej perspektywy który z trzech meczów o brązowy medal był najtrudniejszy?

- Chyba ten na Torwarze. Graliśmy go trzy dni po spotkaniu w Rzeszowie, do tego mecz zaczynał się już o 14, więc od samego rana głowa była nastawiona tylko na granie. Bardzo chcieliśmy zamknąć rywalizację u siebie. Prowadziliśmy 2:0 i mieliśmy kilka punktów przewagi w trzecim secie, ale wypuściliśmy ten mecz z rąk.

To było bardzo trudne spotkanie - i mentalnie, i fizycznie, bo skończyło się tie-breakiem. Mówiłem już ludziom z mojego otoczenia, że prywatnie była to chyba dla mnie największa porażka w życiu i ten mecz kosztował mnie najwięcej emocji

Plany na kolejny sezon zaczynają się już klarować?

- Tak, powoli wszystko się klaruje. Nie mogę jeszcze oficjalnie mówić o żadnych podpisach czy deklaracjach, bo obowiązują mnie kontrakty i ustalenia, ale pewne plany już są. Pod tym względem jestem spokojny.

Bartosz Firszt - najlepsze akcje MVP meczu Asseco Resovia Rzeszów - PGE Projekt Warszawa Polsat Sport

Telefon od Grbicia odmienił jego sytuację. "Nie do końca to do mnie docierało"

Twoja dobra forma i udane wejście do składu zostały zauważone także przez Nikolę Grbicia, który powołał cię do reprezentacji Polski. Kiedy dowiedziałeś się, że znajdziesz się w kadrze?

- Dzień po meczu na Torwarze. Trener zadzwonił do mnie około 12, a ja chwilę wcześniej dopiero się obudziłem, bo po tym spotkaniu byłem po prostu zniszczony i tego dnia zaspałem bardzo. Także ten telefon trochę osłodził mi mój najgorszy mecz w życiu.

Pamiętasz, co powiedział ci na początku rozmowy?

Tak, pierwsze słowa brzmiały: "Hello, hello, you won a lottery" (red. "Wygrałeś los na loterii"). To był bardzo przyjemny początek rozmowy. Trener krótko przedstawił mi plan wobec mnie - powiedział, kiedy mam dołączyć do kadry, gdzie mam grać i jak będą wyglądały najbliższe tygodnie. Pytał też, jak czuję się fizycznie i psychicznie. Podkreślił, że muszę regularnie grać, żeby częściej pojawiać się w reprezentacji i po prostu stawać się lepszym siatkarzem, bo - jak powiedział - mam do tego potencjał

- To nie była długa rozmowa. Ja sam byłem jeszcze trochę zaspany i w lekkim szoku, więc nie do końca wszystko do mnie docierało. Mam jednak nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję spokojniej porozmawiać w najbliższym czasie.

Na pierwszej liście powołań nie było twojego nazwiska. Czułeś wtedy niedosyt?

- Nie, zdecydowanie nie. W tamtym czasie nie grałem regularnie, więc było dla mnie naturalne, że są zawodnicy, którzy bardziej zasłużyli na powołanie. Szczerze mówiąc, w ogóle nie zakładałem, że już w tym roku mogę znaleźć się w reprezentacji. Nawet o tym nie myślałem. Miałem raczej takie podejście, że jeśli kiedyś dostanę powołanie, to dopiero po jednym czy dwóch bardzo dobrych sezonach rozegranych w podstawowym składzie. Dlatego traktowałem kadrę bardziej jako melodię przyszłości i kompletnie się na tym nie skupiałem w trakcie sezonu. Tym większym zaskoczeniem i wyróżnieniem było dla mnie to, że trener Grbić zdecydował się dać mi szansę. To spełnienie jednego z moich marzeń i ogromnie się z tego cieszę.

Rywalizacja na pozycji przyjmującego w reprezentacji jest ogromna, ale Nikola Grbić zapowiada, że chce dać szansę każdemu.

- Oczywiście. Są zawodnicy, którzy dzięki doświadczeniu i swojej klasie są praktycznie pewniakami do gry w najważniejszych meczach i turniejach. Nie ma co tego ukrywać. Ale bardzo budujące jest to, że trener chce zobaczyć każdego i każdemu daje możliwość pokazania się. Na każdej pozycji są w reprezentacji najlepsi zawodnicy w Polsce albo gracze z ogromnym potencjałem, więc konkurencja jest bardzo duża. Trzeba ciężko pracować i dobrze wykorzystywać swoje okazje. Wtedy można liczyć na kolejne szanse i następne zgrupowania.

Przed tobą jeszcze rywalizacja w Lidze Mistrzów. Wiesz już, kiedy dołączysz do kadry?

- Tak. Po turnieju w Turynie mam dostać dwa i pół albo trzy dni wolnego, a później mamy stawić się już na meczu z Ukrainą na Silesia Cup. Będzie więc chwila na regenerację, ale w takiej sytuacji to przede wszystkim ogromna przyjemność. Szczerze mówiąc, zastanawiam się nawet, czy nie pojawić się na zgrupowaniu wcześniej, żeby szybciej wejść w treningi i pobyć z chłopakami.

Wniosek taki, że siatkarze chyba nie mogą planować wakacje z wyprzedzeniem, bo jednak do końca trzeba być gotowym na niespodziewany telefon?

- Ja przez całe życie planowałem wakacje normalnie, bo totalnie nie spodziewałem się, że mogę dostać powołanie do reprezentacji. Ale zawodnicy, którzy rozgrywają bardzo dobre sezony albo regularnie pojawiają się w kadrze, muszą podchodzić do tego ostrożniej.

Najlepiej wybierać opcje z możliwością anulowania rezerwacji, bo taki telefon może przyjść w każdej chwili. I trzeba mieć świadomość, że dla siatkarza reprezentacja jest najważniejsza - kiedy pojawia się powołanie, po prostu jedzie się na zgrupowanie, trenuje i gra dla kadry narodowej

Bartosz Firszt fot. Tomasz Jastrzebowski / Foto Olimpik Newspix.pl

Bartosz Firszt Weronika Morciszek Newspix.pl

Nikola Grbić Marcin Golba AFP