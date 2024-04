W tegorocznych wyborach samorządowych Marcin Możdżonek postawił sobie ambitny cel, jakim była walka o stanowisko prezydenta Olszytna. Jego misja zakończyła się jednak niepowodzeniem . Lepszym wynikiem po ogłoszeniu oficjalnych danych mogło pochwalić się trzech jego kontrkandydatów, z czego dwóch przeszło do drugiej tury. Są to Robert Szewczyk (Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska, 20 650 głosów - 32,81 procent) oraz Czesław Małkowski (Komitet Wyborczy Wyborców Czesława Jerzego Małkowskiego, 13 315 głosów - 21,16 procent).

Wybory samorządowe 2024. Marcin Możdżonek skomentował wynik po porażce w Olsztynie

Były reprezentant siatkarskiej reprezentacji Polski uzyskał za to poparcie dokładnie 8 502 wyborców, co stanowiło 13,51 procent głosów.