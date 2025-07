Marcin, za wami dwie porażki z rzędu, po których trzeba będzie się odbudować.

Marcin Komenda: - Zgadza się. Polska publiczność i my sami nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że nasza reprezentacja przegrywa dwa mecze pod rząd przed własnymi kibicami. Na pewno jest to trudny moment. Nie ma co ukrywać, że nie wszystko układa się tak, jakbyśmy chcieli i teraz sztuką będzie wyjść z tego wszystkiego. I po prostu w spotkaniu z Francją pokazać jak najlepszą grę, bo jeśli zagramy dobrą siatkówkę, to na pewno możemy z Francuzami spokojnie powalczyć o zwycięstwo. Musimy być dobrej myśli, musimy po tych dwóch porażkach zresetować się i skupić na tym, co przed nami. Nic innego nam nie zostało.

Dużo trzeba poprawić, a także samych zmian w waszym zespole jest bardzo dużo. I chyba potrzeba czasu, by to wszystko zaiskrzyło.

- Dokładnie. Jest to troszkę nowa drużyna, wielu zawodników z poprzedniego sezonu kadrowego nie ma, więc potrzeba czasu, powtórzeń i meczów. Na pewno też takich, jak te z Bułgarią i Kubą, bo porażki najwięcej uczą. Oczywiście nie chcielibyśmy przegrywać, ale to po porażkach jest najwięcej wniosków do analizy i tego, co trzeba poprawić. Jest to trudna, bardzo trudna sytuacja, natomiast nie możemy się teraz podłamywać, tylko musimy skupić się na tym, co przed nami, bo jeszcze nic wielkiego nie przegraliśmy. Oczywiście pojedyncze mecze to też coś ciężkiego, jednak uważam, że jeszcze dużo dobrego przed tą drużyną.

Jakub Kochanowski powiedział, że ta reprezentacja potrzebuje w tej chwili zbudować swoją tożsamość z uwagi na wszystkie zmiany, które zaszły. Uważasz, że potrzebny jest, nazwijmy to, jeden mecz założycielski, którym na przykład mogłoby okazać się niedzielne starcie z Francją?

- Niewątpliwie takie spotkanie, jak to z dwukrotnymi mistrzami olimpijskimi, a w nim ewentualna wygrana, na pewno dałoby dużo tej drużynie. I pokazałoby, że to, co wydarzyło się w czwartek i w sobotę, to wypadki przy pracy. Natomiast spodziewamy się trudnego spotkania, bo wiemy, jak dobrze Francja potrafi grać w siatkówkę. Jednak uważam, że nasza drużyna ma ogromny potencjał i tutaj jeszcze nawet w tym sezonie kadrowym może się wydarzyć dużo dobrego.

Zmian personalnych jest bardzo dużo, a do tego dochodzi spora rotacyjność w trakcie spotkań. To raczej nieodzowne, by się zgrywać, ale jednocześnie chyba mocno utrudnia to, byście złapali "flow"?

- Trener przed meczem zawsze powtarza, że wszyscy muszą być gotowi i tak też jest w tych spotkaniach. Zmian jest dużo i pewnie wynika to z wielu czynników, natomiast po to też są takie mecze, byśmy się zgrywali i łapali czucie z jak największą liczbą zawodników. I być może też taki jest cel, choć ciężko jest mi powiedzieć. Na pewno jednak nie można w tym szukać wymówek, tylko należy potraktować to jako coś, co może tej drużynie dać dużo w przyszłości.

Bardziej boli ta najświeższa porażka z Bułgarią, jako druga z rzędu, czy cięższe było do przetrawienia to, w jaki sposób wypuściliście z rąk czwartego seta w boju z Kubą?

- Myślę, że zarówno ta porażka, jak również poprzednia są bardzo bolesne, bo mało kto się tego spodziewał. Natomiast trzeba też oddać przeciwnikom, że grali naprawdę dobrze. Szczególnie w zagrywce i ataku oba zespoły pokazywały dużą klasę i siłę fizyczną, z czego również wynikały nasze porażki. Próbowaliśmy, oczywiście mieliśmy lepsze i gorsze momenty, natomiast przeciwny też na pewno wysoko zawiesili poprzeczkę.

Specyfika turnieju jest taka, że głównie gracie dzień po dniu. W związku tym czasu na wyciąganie wniosków jest bardzo mało. I pytanie, czy to jest możliwe przed starciem z Francją?

- Czasem nie trening, a tylko przestawienie czegoś w głowie może dużo dać. W sporcie takie historie się zdarzały, więc wydaje mi się, że jeżeli z dobrym i optymistycznym nastawieniem podejdziemy do spotkania z Francją, to dużo dobrego może się wydarzyć. My naprawdę w obu tych pojedynkach mieliśmy bardzo dobre momenty, tylko jest też sporo takich fragmentów, w których się zacinamy i przeciwnik robi serię. To trzeba by wyeliminować, a jeśli to zrobimy, na pewno będzie się grało dużo łatwiej.

Rozmawiał i notował Artur Gac, Gdańsk

