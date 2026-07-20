Siatkarska reprezentacja Polski jedynie na początku fazy grupowej Ligi Narodów 2026 mogła mówić o pewnej sportowej "zadyszce" - "Biało-Czerwoni" przegrali bowiem wówczas dwa mecze z rzędu, ze Słowenią oraz Japonią, choć należy oddać, ze po naprawdę zaciętej walce.

Potem jednak nasi kadrowicze wrócili na zwycięską ścieżkę i zaliczyli serię fantastycznych triumfów. W samym tylko ostatnim, trzecim tygodniu wspomnianego etapu LN pokonali kolejno Bułgarię, Brazylię i Francję, tracąc wyłącznie jednego seta (w rywalizacji z Francuzami).

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Liga Narodów: Wynik meczu z USA ustalił kolejnego rywala Polaków. To z tą drużyną zagrają w ćwierćfinale

Nocą z niedzieli na poniedziałek czasu środkowoeuropejskiego zawodnicy selekcjonera Nikoli Grbicia podeszli tymczasem do potyczki z drużyną Stanów Zjednoczonych, która miała rozstrzygnąć, jaka ekipa będzie rywalem Polaków w ćwierćfinale fazy pucharowej Nations League - Włochy czy Ukraina.

Koniec końców nasze "Orły" wygrały z Amerykanami w trzech setach (25:20, 25:21, 25:19) i tym samym to zespół ukraiński będzie ich oponentem w 1/4 finału. Przynajmniej na papierze zdaje się to być łatwiejsza opcja.

Ćwierćfinałowe starcia LN zostaną rozegrane 29 i 30 lipca, półfinały, finał i mecz o III miejsce dojdą zaś do skutku w pierwszych dwóch dniach sierpnia. Warto przypomnieć że "Biało-Czerwoni" bronią tu tytułu wywalczonego w ubiegłym roku.

Nikola Grbić Marcin Golba AFP

Wilfredo Leon volleyballworld.com materiały prasowe

Tomasz Fornal Grzegorz Wajda East News





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