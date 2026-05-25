Wrócił do kadry po sześciu latach i od razu zachwycił. Na to czeka najbardziej

Po ponad dwóch tygodniach spędzonych w Spale siatkarska reprezentacja Polski pod przewodnictwem Nikoli Grbicia na dobre rozpoczęła sezon kadrowy 2026 i przystąpiła do pierwszego sprawdzianu - turnieju towarzyskiego w Sosnowcu oraz Katowicach. Finalnie ekipa Serba wygrała dwa mecze (3:1 z Ukrainą oraz Bułgarią) i przegrała z Serbią (2:3). Warto zaznaczyć jednak, że grająca tam drużyna składała się ze sporej części z młodych zawodników i wielu debiutantów.

Najbardziej doświadczonymi siatkarzami byli Aleksander Śliwka oraz Bartłomiej Lemański. Drugi z wymienionych może uznawać wspomniane trzy spotkania za bardzo udane, bowiem pokazał się z dobrej strony. Niedługo po ostatnim meczu w rozmowie z Interią powiedział nieco o całej rywalizacji. Jego zdaniem na duży plus wypadli właśnie młodzi gracze.

- Na szybko po ostatnim meczu myślę, że to był bardzo udany turniej. Przyjechaliśmy kadrą powracających czy debiutantów i uważam, że te mecze pokazały, iż mamy bardzo duży potencjał - szczególnie wśród tych młodszych. W końcu, zanim Olek (Śliwka - przyp. red) przyjechał byłem tutaj najstarszy - mówił.

Jak natomiast ocenia swoje występy indywidualnie? Jak tłumaczył, na to jeszcze za wcześnie, gdyż chciałby przeanalizować swoje spotkania nieco dokładniej. Mimo to nie brakuje rzeczy, z których jest zadowolony.

Na taką ocenę jeszcze nieco za szybko, bo chciałbym indywidualnie przeanalizować sobie kilka rzeczy. Zawsze jest coś do poprawy, ale też są rzeczy, z których jestem zadowolony

Młodzież zaskoczyła, to był dobry turniej. "Nie spodziewałem się"

30-latek na co dzień występował w PGE Skrze Bełchatów, gdzie grę prowadził jeden z najlepszych rozgrywających w całym kraju - Grzegorz Łomacz. W kadrze na tej pozycji natomiast współpracuje na razie ze zdecydowanie mniej doświadczonymi zawodnikami. Co o nich myśli?

- O przyszłość polskiego rozegrania nie mamy co się martwić. Sądzę, że mamy na tej pozycji sporo chłopaków na wysokim poziomie. Nie spodziewałem się, że przyjadą do Spały i od razu będą grali na takich obrotach. Wiadomo, że to jeszcze są młodzi zawodnicy, którzy muszą się ograć, poczuć tę grę, ale pokazali się fajnie. Każdy z nich gdzieś dostał swoje szanse i niech grają jak najwięcej - przyznał.

Po chwili dodaje, że być może nie jest to takie zaskoczenie, że młodzi siatkarze od razu grają na takim poziomie. Jego zdaniem w Sosnowcu oraz Katowicach pokazali się całkiem dobrze.

- Ale też nie mówiłbym, że to jakieś spore zaskoczenie. Co prawda nie spodziewałem się, że tak będą grali, bo w końcu jeden z nich grał jeszcze w młodzieżowych kategoriach, a jednak potrafiliśmy się "bić" z czołowymi reprezentacjami, jak równy z równym. Naprawdę bardzo dobrze się pokazali tutaj - uzupełnia.

Teraz polscy siatkarze mają jeszcze kilka dni spokojnych treningów, a następnie przystąpią do pierwszego turnieju w ramach rozgrywek Ligi Narodów. W szerokiej kadrze nie zabrakło właśnie Lemańskiego, który wprost przyznaje, że bardzo cieszy go możliwość treningów i gry z narodową drużyną.

- Do Ligi Narodów mamy jeszcze czas, żeby spokojnie potrenować. Wiadomo, że to będzie już nieco inny poziom i przyjadą drużyny znakomicie przygotowane - fizycznie i taktycznie. Jednak niektórzy zawodnicy, których jeszcze nie ma, bo mają wolne i późno kończyli sezon już będą, także trzeba się na to nastawić. Ja jednak podchodzę do tego z bojową myślą i jestem zachwycony tym wszystkim, że tutaj jestem, że trenujemy w Spale, możliwością gry w katowickim Spodku, także z niecierpliwością czekam na więcej - zakończył.

Skład na zmagania w Azji (Chiny, Linyi) w ramach Ligi Narodów poznamy najprawdopodobniej pod koniec tego tygodnia.

