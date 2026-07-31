Reprezentacja Polski siatkarzy w tym sezonie została w pewnym sensie osierocona. W kadrze prowadzonej przez Nikolę Grbicia brakuje boiwem wielu gwiazd. Serb nie może korzystać z: Bartosza Kurka, Bartosza Bednorza, Marcina Janusza, Norberta Hubera, Mateusza Bieńka czy Jakuba Kochanowskiego.

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Zastąpienie każdego z nich stanowiło spore wyzwanie dla Grbicia. Selekcjoner ostatecznie wychodzi na swoich wyborach naprawdę dobrze. Jeden z siatkarzy - Bartłomiej Lemański stał się nawet gwiazdą reprezentacji Polski. Nikt już nie pamięta o nieobecności Bieńka czy Kochanowskiego.

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Lemański wszedł w buty obu tych legend, a sytuacja łatwa nie była. 30-latek wrócił do kadry po blisko dekadzie. Ostatnio powołany był na mistrzostwa Europy 2017. Wówczas znalazł uznanie w oczach Ferdinando de Giorgiego. Od tego momentu zniknął z radarów siatkówki reprezentacyjnej.

Jedną z przyczyn były problemy mentalne. Lemański w rozmowie z Arturem Gacem otwarcie mówił o walce z depresją. - Miałem (depresję przyp. red.), jak najbardziej. I możesz to nazywać bezpośrednio, nie trzeba szukać wyrazów bliskoznacznych - powiedział w rozmowie z Interia Sport reprezentant Polski.

Przezwyciężył te trudności dzięki współpracy z psychologiem. - Cały czas współpracuję z tym psychologiem, czyli już od dłuższego czasu. W takich momentach też możemy sobie podsumować różne rzeczy, które do tej pory robiłem, jak one wyglądały, nawet jeśli nie czuję, że coś jest nie tak - dodał.

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Środkowy reprezentacji Polski wygrał z depresją, a miejsce w składzie reprezentacji Polski wywalczył sobie w sposób imponujący. Nikt nie wyobraża sobie obecnie drużyny narodowej bez Lemańskiego na środku siatki. Widać to zarówno testem oka, jak i w samych liczbach. 30-latek statystycznie wygląda w tym sezonie świetnie.

Pod względem punktowania jest trzecim najlepszym Polakiem w tej edycji Ligi Narodów. Z dorobkiem 108 punktów przegrywa jedynie z Bartłomiejem Bołądziem i Kamilem Semeniukiem, a więc polskimi "strzelbami". Najwięcej w tym kontekście dołożył samymi atakami - 63 oczka.

32. razy blokował rywali, co daje mu trzecią pozycję w rankingu tego sezonu jedynie za Howem i Bedirhanem. Swój dorobek powiększył także serwisami punktowymi. Takich miał aż trzynaście. Pod tym względem jest ósmym siatkarzem turnieju i najlepszym Polakiem na równi z Kamilem Semeniukiem.

Nie ma wątpliwości, że dobry występ Lemańskiego będzie Biało-Czerwonym potrzebny, aby awansować do finału Ligi Narodów FIVB. Spotkanie półfinałowe ze Słoweńcami już w sobotę 1 sierpnia o 9:00. Relacja tekstowa na żywo na Sport.Interia.pl. Transmisja na sportowych antenach Polsatu.

W przypadku potrzeby udzielenia pomocy lub rozmowy z psychologiem, skorzystaj z jednego z poniższych numerów telefonów: Czynny całodobowo, 7 dni w tygodniu telefon Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym - 800 702 222, Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 800 121 212. Możesz też odwiedzić stronę centrumwsparcia.pl, gdzie znajduje się grafik dostępnych specjalistów: lekarzy psychiatrów, prawników i pracowników socjalnych.W przypadku, gdy potrzebna jest natychmiastowa interwencja, zadzwoń na numer alarmowy 112.

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