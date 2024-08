Wraca największy koszmar Polaków. Co teraz? To się musiało tak skończyć

Znów zaczyna się mówienie o klątwie. Polska spróbuje przełamać ćwierćfinałowe fatum

Słowo "bariera" nie pojawia się tutaj przypadkowo. To było do przewidzenia. Faza ćwierćfinałowa to na igrzyskach prawdziwy koszmar "Biało-Czerwonych". Czy tym razem uda się ją przebrnąć? Mit o klątwie nie do przełamania najwyższa pora... wykasować ze świadomości na dobre.