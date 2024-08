Wraca drażliwy temat, Grbić apeluje po finale. Chce natychmiastowej reakcji

Sporo emocji zafundowali kibicom polscy siatkarze, którzy w przedostatni dzień igrzysk olimpijskich sięgnęli po upragniony medal na najważniejszej imprezie czterolecia. "Biało-Czerwoni" w stolicy Francji doskonale wywiązali się z roli jednego z faworytów i podczas turnieju przegrali zaledwie dwa pojedynki. Do historii przejdzie zwłaszcza półfinał ze Stanami Zjednoczonymi. Po tym gdy gracze zza oceanu wysforowali się na prowadzenie 2:1 w setach, wydawało się, że marzenia o złocie zostały pogrzebane. Podopieczni Nikoli Grbicia wrócili jednak do gry i to pomimo urazu Marcina Janusza.

