Włosi zgłosili się do Grbicia, wymowna reakcja Serba. Jest kolejny krok

Nikola Grbić od 2022 roku prowadzi siatkarską reprezentację Polski, w tym samym roku zakończył współpracę z Sir Safety Perugia. Od tego momentu serbski szkoleniowiec koncentruje się wyłącznie na "Biało-Czerwonych", co nie oznacza, że jego nazwisko nie jest rozpatrywane przez właścicieli europejskich klubów poszukujących nowych trenerów. Pod koniec kwietnia włoskie media informowały, że selekcjoner obecnych wicemistrzów olimpijskich znalazł się na celowniku Modeny.

Ba, serwis volleyball.it przekazywał, że Polski Związek Piłki Siatkowej wydał już Grbiciowi zgodę na łączenie pracy selekcjonera z pracą trenera klubowego. Tym sensacyjnym doniesieniom od razu w mediach społecznościowych zaprzeczył agent szkoleniowca. "Grbić nie jest nowym trenerem Modeny. Nie ma żadnych negocjacji" - przekazał.

Nikola Grbić łączony z Włochami. Ci zatrudnili już nowego trenera

Do plotek łączących go z Modeną na początku maja, już po rozpoczęciu zgrupowania w Spale, odniósł się też sam Grbić. Trener w rozmowie z Interią przyznał, że włoscy działacze faktycznie się z nim skontaktowali.

Ale ja miałem dwa pytania: pierwsze o to, jaki będzie zespół, a drugie kto będzie płacił karę 100 tysięcy euro (we Włoszech istnieje przepis, który zabrania łączenia funkcji trenera klubowego i kadrowego, a jego złamanie wiąże się z karą w rzeczonej wysokości - przyp. red.)

Serb doprecyzował także, że nie tyle, co miał propozycję z Modeny, co po prostu Włosi sondowali, czy mogą złożyć mu ofertę. Nie wykluczył, że w przyszłości mógłby podjąć się pracy w klubie, aczkolwiek dawał do zrozumienia, że na ten moment nie odpowie pozytywnie na propozycję z Półwyspu Apenińskiego.

Temat następnie ucichł, ale w gabinetach Modeny trwały gorączkowe działania nad tym, by znaleźć nowego szkoleniowca, który zastąpiłby Alberto Giulianiego - ten bowiem przenosi się do Olympiakosu Ateny. Niespełna miesiąc później okazało się, że Włosi podjęli ważny krok i zatrudnili już nowego trenera. Został nim Lorenzo Tubertini, który z Modeną związany jest od urodzenia.

"Urodzony w Modenie, zdobył doświadczenie w Super League, w ostatnich latach w francuskich i austriackich ligach, gdzie wygrał mistrzostwa kraju, Puchar i Superpuchar. W zakończonym sezonie kierował Narbonne Volley, a od kwietnia pełni rolę asystenta trenera Andrei Gianiego we francuskiej reprezentacji, obecnym mistrzu olimpijskim" - tak napisali o nim nowi pracodawcy.





