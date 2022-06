Włosi wycofają się z negocjacji ws. siatkarskich MŚ? Media donoszą

Impreza ma się odbyć na przełomie sierpnia i września. Póki co w roli współgospodarzy zaprezentowano Polskę i Słowenię, przy czym w naszym kraju mają odbyć się decydujące mecze - półfinały, finał i spotkanie o trzecie miejsce.

Kłopoty organizatorów MŚ? Jeden kraj może się wycofać

Jak donosi "Sport.pl" w negocjacje z FIVB, dotyczące goszczenia u siebie turnieju zaangażowani są też Włosi. Wiele wskazuje jednak na to, że wkrótce się wycofają. Właśnie z uwagi na fakt, że nie mają szans, by gościć u siebie kluczowe spotkania.

Serwis informuje również, że Italia to ostatni z krajów, który był gotowy przyjąć u siebie czempionat. Jeżeli rzeczywiście z niego zrezygnuje, prawdopodobnie zorganizują go w całości ogłoszeni już gospodarze. Tyle, że... polska strona prawdopodobnie będzie oczekiwać, by światowe władze jej dopłaciły.

Podczas MŚ grupowymi rywalami Polski będą USA, Bułgaria i Meksyk.