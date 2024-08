Włosi rzucili polskich siatkarzy na deski. Bolesne ciosy, ale jest promyk nadziei

To był mecz dwóch drużyn pewnych gry w ćwierćfinale igrzysk. Stawką było jednak pierwsze miejsce w grupie B i lepsze rozstawienie do gry o medale - z teoretycznie słabszym przeciwnikiem. Opłacało się więc wygrać, zwłaszcza że po drugiej stronie stał rywal ze światowego topu , z którym w trakcie tego turnieju można się spotkać jeszcze raz. Próbę sił wygrali mistrzowie świata.

Po wyszarpanym zwycięstwie 3:2 z Brazylią trener Nikola Grbić zdecydował się na dwie zmiany w podstawowym składzie. Do szóstki po problemach ze zdrowiem wrócił Tomasz Fornal , który ze względu na skręcenie stawu skokowego w meczu z Egiptem przeciwko "Canarinhos" rozegrał tylko epizod. Miejsce w składzie Mateusza Bieńka zajął z kolei Norbert Huber , który dał w ostatnim spotkaniu kapitalną zmianę.

W pierwszym secie dość szybko dwupunktową przewagę siatkarzom Grbicia dał as serwisowy Jakuba Kochanowskiego . Włosi przejęli prowadzenie przy stanie 12:10, kiedy na blok rywali nadział się Bartosz Kurek, a potem w aut zaatakował Tomasz Fornal . Jakby tego było mało, po przerwie na żądanie Grbicia w aut huknął też Kochanowski. Przy stanie 12:16 trener wykorzystał drugą przerwę i wyglądał na mocno zdenerwowanego, obszernie gestykulując w kierunku swoich zawodników.

W drugiej części seta Włosi zupełnie przejęli inicjatywę, a gra polskiej drużyny zupełnie się załamała. Yuri Romano swoimi zagrywkami "zdjął" z boiska Wilfredo Leona , bez dokładnego przyjęcia nie było co marzyć o poprawie skuteczności w ofensywie. Włosi wygrali wysoko, 25:15, w dodatku ostatnia akcja po polskiej stronie była pełna chaosu.

Kamil Semeniuk dał sygnał do ataku. Polscy siatkarze przełamali mistrzów świata w trzecim secie

Włosi, podobnie jak "Biało-Czerwoni", dwa pierwsze mecze w Paryżu wygrali. W przeciwieństwie do polskich siatkarzy nie stracili jednak punktu z Brazylią , wygrywając 3:1. Egipt nie był dla mistrzów świata żadną przeszkodą.

Na początku drugiego seta meczu z Polską Włosi szybko zdobyli piąty już w tym meczu punkt blokiem, tym razem powstrzymując Leona. Po chwili jednak to "Biało-Czerwoni" prowadzili 5:3, bo najpierw sędzia niespodziewanie odgwizdał błąd przy "kiwce" Alessandro Michieletto , a po chwili Włoch uderzył w aut. Tyle że za moment był już remis, a Grbić zastąpił Fornala Kamilem Semeniukiem .

Ale w połowie seta mistrzowie świata mieli cztery punkty przewagi. Grbić apelował do siatkarzy o cierpliwość, Włosi utrzymywali przewagę . Nadal szkody polskim siatkarzom wyrządzały zagrywki Romano, przyjmowali cios za ciosem, brakowało asekuracji. Simone Giannelli pozwalał sobie na coraz bardziej ryzykowne rozegrania. Pozytywne sygnały popłynęły z gry blokiem oraz zagrań Semeniuka, ale rywale nie dali się dogonić. Włosi wygrali 25:18.

Na trzecią partię "Biało-Czerwoni" wyszli z Mateuszem Bieńkiem - zastąpił Kochanowskiego - i to on zdobył pierwszy punkt seta. Parę przyjmujących stworzyli tym razem Leon i Semeniuk. To ten ostatni zawodnik zaczął brać na siebie ciężar gry w ataku, ale i tak Włosi mieli dwa punkty przewagi. Po chwili wynik znów oscylował jednak wokół remisu, tym razem Włosi nie byli w stanie tak szybko uciec Polakom. A kiedy mistrzowie Europy poprawili grę w kontrataku, objęli prowadzenie 16:15.