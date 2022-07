Włochy - Francja w półfinale siatkarskiej Ligi Narodów mężczyzn. Mecz trwa

Włochy - Francja. Półfinał siatkarskiej Ligi Narodów mężczyzn

Prowadzenie przechodziło z rąk do rąk, a Francuzi odpłacili się rywalom skutecznym blokiem. Siatkarze obu drużyn popisywali się świetnymi interwencjami w obronie. Na przerwę techniczną z minimalną przewagą zeszli mistrzowie olimpijscy. Powiększyli ją do trzech punktów, gdy kontratak wykończył Earvin Ngapeth. Przyjmujący nie wystąpił w ćwierćfinale z powodu urazu stawu skokowego, ale w sobotę wrócił do podstawowego składu.