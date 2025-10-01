Partner merytoryczny: Eleven Sports

Włoch dobitnie podsumował polskich siatkarzy. Jedno go zdziwiło

Katarzyna Koprowicz

Oprac.: Katarzyna Koprowicz

Reprezentacja Polski siatkarskie mistrzostwa świata zakończyła na trzecim miejscu, a jeszcze w trakcie turnieju na część zawodników spadła fala krytyki. Negatywnie oceniano m.in. grę zawodnika, który rozgrywał pierwszy sezon w nowej roli, do czego postanowił odnieść się Andrea Anastasi. Włoch, który w przeszłości prowadził Polaków, dorzucił trzy grosze do dyskusji na temat siatkarza. Podsumował też występ "Biało-Czerwonych" i przyznał, co go zdziwiło.

Tomasz Fornal
Tomasz Fornalvolleyballworld.commateriał zewnętrzny

Polscy siatkarze na Filipiny polecieli jako jedyni z faworytów do złota, a z czempionatu wrócili "tylko" z brązem. Tylko, bo wprawdzie od 2014 roku nie schodzą z podium mistrzostw świata, co cieszy, ale oczekiwania wielu kibiców i ekspertów były większe. Po zakończeniu turnieju występ "Biało-Czerwonych" rozkładany jest na czynniki pierwsze, a swoje trzy grosze na temat przyczyn słabszej dyspozycji podopiecznych Nikoli Grbicia dorzucił Andrea Anastasi.

Włoski trener w latach 2011-2013 był selekcjonerem reprezentacji Polski, prowadząc ją m.in. do brązu mistrzostw Europy i triumfu w Lidze Światowej. Teraz szkoleniowiec w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet stwierdził, że "Biało-Czerwoni" nie zdążyli z formą na najważniejsze mecze, co go zdziwiło, bo podglądał treningi Polaków podczas zgrupowania w Zakopanem i był pod wrażeniem ich poziomu.

"Dodatkowo pojawiły się problemy zdrowotne - z plecami u Tomasza Fornala, a z mięśniami brzucha u Bartosza Kurka. On, jako kapitan, jest prawdziwym liderem drużyny i gdy takiego zawodnika nagle zabraknie, jak od waszego półfinału, wówczas spada energia w zespole. Duch zespołu wtedy podupada" - dodał.

Nikola Grbić
Reprezentacja siatkarzy

    Andrea Anastasi broni polskiego siatkarza. I wskazuje: to trzeba poprawić

    Podczas turnieju pojawiało się wiele negatywnych komentarzy na temat gry Marcina Komendy, czyli od tego sezonu podstawowego rozgrywającego kadry - wcześniej tę funkcję pełnił Marcin Janusz. Anastasi przyznał wprost, że nie podoba mu się to, ile krytyki spadło na zawodnika Bogdanki LUK Lublin.

    Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że dla Komendy był to pierwszy sezon w takim wymiarze w reprezentacji i z taką odpowiedzialnością. Trzeba doceniać to, że po tylu zmianach w drużynie sięgnęliście po złoto Ligi Narodów i brąz mistrzostw świata. Marcin też zdobył mistrzostwo Polski, więc te ostatnie miesiące były dla niego naprawdę wyjątkowe. Jest inteligentnym gościem i ma świetne podejście
    stwierdził.

    Przy okazji Anastasi przyznał, że Komenda powinien więcej grać ze środkowymi, szczególnie że w naszej kadrze na tej pozycji występują klasowi zawodnicy. Unikanie grania wyłącznie z Wilfredo Leonem, Bartoszem Kurkiem lub Kewinem Sasakiem powinno, zdaniem Włocha, podbudować pewność siebie rozgrywającego.

    "Zawodnicy wyczuwają to, gdy u rozgrywającego pojawia się jakiś moment zawahania i nie wie, do kogo skierować piłkę. Nie chodzi tylko o precyzję, bo tej nieraz brakuje wielu rozgrywającym. (...) Natomiast chodzi o pewne urozmaicenie gry" - podkreślił.

    Nikola Grbić trenował klub z Perugii (L), teraz prowadzi tylko polską kadrę (P)
    Reprezentacja siatkarzy

    Polsat SportPolsat Sport
    Andrea Anastasi
    Andrea AnastasiROBERTO TOMMASINI/ NurPhoto/ NurPhoto via AFPAFP
    Grupa siatkarzy w biało-czerwonych strojach sportowych z logo sponsorów, skoncentrowanych na rozmowie podczas meczu, z jednym z zawodników energicznie gestykulującym i skupiającym uwagę kolegów.
    Marcin Komenda (z numerem 4.) w reprezentacji Polski
    Liga Narodów siatkarzy. Marcin Komenda po meczu Polska - Włochy żałuje jednej akcji
    Marcin KomendaMateusz Birecki/REPORTERReporter

