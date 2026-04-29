Winiarski następcą Grbicia, już stanowczo o pracy z kadrą. To dlatego go "wybrano"

Od 2022 roku Nikola Grbić jest szkoleniowcem siatkarskiej reprezentacji Polski. Drużyna pod jego dowodzeniem spisuje się znakomicie i z każdej wielkiej imprezy przywozi medal. Jego aktualna umowa obowiązuje jeszcze przed dwa lata - do igrzysk olimpijskich w Los Angeles. Na imprezie czterolecia domknie on swój drugi cykl olimpijski na tym stanowisku. Mimo to w mediach nie brakuje dyskusji o ewentualnym następcy.

Od razu na myśl przychodzi Michał Winiarski. W końcu 42-latek to były siatkarz z ogromnym doświadczeniem, a na swoim koncie ma przecież m.in. mistrzostwo świata z 2014 roku. Do tego bardzo "płynnie" przeszedł z kariery zawodniczej do świata trenerskiego.

Pierwszym szkoleniowcem jest od 2019 roku, czyli już siedem lat. Od czterech lat natomiast jest opiekunem Aluron CMC Warty Zawiercie. Tam udało mu się wywalczyć Puchar Polski, Superpuchar Polski czy dwa srebra mistrzostw kraju. Co więcej, w latach 2022-2025 zdobywał pierwsze doświadczenia na ławce reprezentacji i z niezłym powodzeniem prowadził Niemców.

Z tego względu wielu liczy i oczekuje, że Polski Związek Piłki Siatkarskiej po Nikoli Grbiciu postawi właśnie na niego. Jak natomiast podchodzi do tego sam zainteresowany? Ten w rozmowie z portalem Weszło nie dziwi się takimi głosami, bowiem polskiego trenera na ławce reprezentacji nie było od... 22 lat.

- Te pytania i tego typu głosy są czymś naturalnym, bo długo nie było polskiego trenera reprezentacji i pewnie wiele osób chce, by taki ktoś kiedyś się pojawił. Dlatego rozumiem, że media starają się głośno o tym mówić, ale ja patrzę na to w innych kryteriach - mówił.

Winiarski za Grbicia? Temat może ucichnąć. "To abstrakcja"

Co więcej, trener uważa, że być może Nikola Grbić powinien zostać na stanowisku na kolejne lata. Poza tym najwcześniej ewentualna zmiana mogłaby zajść w 2028 roku, a zdaniem Winiarskiego jest to bardzo daleka perspektywa.

- Po pierwsze - Nikola jest selekcjonerem i osiąga sukcesy. Więc dlaczego my w ogóle mówimy o tym, że trzeba zmieniać trenera? A takie spekulowanie w kontekście przyszłości to dla mnie abstrakcja, bo ja sam wiem najlepiej, jak wszystko się zmienia - uzupełnił.

W nadchodzącym sezonie reprezentacyjnym Polacy będą grać w Lidze Narodów (turnieje w chińskim Linyi, Gliwicach oraz Chicago). Turniej finałowy z udziałem gospodarzy oraz siedmiu najlepszych ekip fazy zasadniczej odbędzie się w Ningbo (Chiny) na przełomie lipca i sierpnia (29 lipca - 2 sierpnia).

Następnie rozpoczną przygotowania do najważniejszej imprezy - mistrzostw Europy. Te rozpoczną się 9 września i potrwają przez 17 dni. Polscy siatkarze w grupie będą rywalizowali z Bułgarią, Macedonią Północną, Ukrainą, Portugalią oraz Izraelem.

