Wilfredo Leon zapowiada walkę o medale. "Taki mamy cel!"

Reprezentacja Mężczyzn

Reprezentacja Polski siatkarzy wylatuje do Rimini, gdzie niebawem rozpocznie walkę w Lidze Narodów. Dla "Biało-Czerwonych" ma to być najważniejszy sprawdzian przed igrzyskami olimpijskim, w których nasi mistrzowie świata zapowiadają walkę o medale. Wilfredo Leon, as polskiej drużyny, zapowiedział w rozmowie z Jerzym Mielewskim, że interesuje go tylko krążek w złotym kolorze.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wilfredo Leon: Będziemy walczyli o medal! Polsat Sport