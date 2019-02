​Wilfredo Leon już w sierpniu zadebiutuje w siatkarskiej reprezentacji Polski. Stanie się to podczas turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich, który 9 sierpnia ruszy w Gdańsku. Potwierdził to prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej - Jacek Kasprzyk.

Zdjęcie Wilfredo Leon /Łukasz Krajewski /Newspix

- 24 lipca 2019 mija karencja i wtedy Wilfredo Leon może już oficjalnie zagrać w każdym meczu, nawet w sparingowym. Do tego czasu będzie trenował. Na pewno będzie już grał w zamkniętych sparingach. Chcemy, żeby był od początku na zgrupowaniu - mówił Kasprzyk.

Leon uczestniczył już w zgrupowaniu reprezentacji przed zeszłorocznymi mistrzostwami świata. Nowy nabytek reprezentacji trenował przez kilka dni z drużyną, która przygotowywała się do czempionatu. Jak informował PZPS - drużyna dobrze przyjęła nowego gracza.

- Wilfredo mówi po polsku. Ma żonę Polkę i dziecko. Mieszkają i żyją w Polsce. W zeszłym roku Wilfredo mówił już dobrze po polsku, także nie ma tu żadnego problemu z komunikacją. Z Vitalem będzie rozmawiał po angielsku. Zna włoski. Hiszpański wyssał z mlekiem matki. Nie ma więc problemu z komunikacją. Chłopcy go docenili i przyjęli, mimo że jest gwiazdą. To najlepszy zawodnik na świecie. Kiedy przyjechał na zgrupowanie, to pokazał się jako normalny człowiek. Nie zadzierał nosa. Po prostu kumpel z boiska - mówił nam Kasprzyk.

Leon to kubański siatkarz z polskim paszportem. Do 2012 roku grał w barwach tego właśnie kraju. Z Kubą w 2010 roku wywalczył wicemistrzostwo świata. Klubową karierę rozwija w Perugii. Ma także za sobą czteroletnią przygodę w Zenicie Kazań.

Droga, jaką musiał pokonać Wilfredo Leon, by zagrać w polskiej reprezentacji była długa i kręta. Wszystko zaczęło się w 2014 roku, kiedy przyjmujący rozpoczął starania o pozyskanie polskiego obywatelstwa. Wtedy już był zameldowany w Polsce i płacił w naszym kraju podatki.

Rok później - dokładnie 14 lipca 2015 - prezydent RP przyznał siatkarzowi obywatelstwo. Kilka miesięcy później Polski Związek Piłki Siatkowej wyraził zgodę na grę pochodzącego z Kuby gracza w polskiej reprezentacji.

Na początku 2016 roku w siedzibie FIVB (Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej) złożono dokumenty dotyczące zmiany reprezentacyjnej Leona. Wtedy też zaczęło się oczekiwanie na zgodę kubańskiej reprezentacji na zmianę. Kubańczycy przez kilkanaście miesięcy ociągali się z podjęciem decyzji. W końcu w lipcu 2017 przychylili się do wniosku Polski.

24 lipca siatkarz oficjalnie otrzymał wszystkie zgody. Od tej daty zaczęła być też odliczana dwuletnia karencja związana ze zmianą reprezentacji.