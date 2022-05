Wilfredo Leon zabrał głos. Potwierdził fatalne informacje

"Jak pewnie wiecie, przez ostatnie trzy miesiące zmagałem się z bólem tuż pod moim lewym kolanem. Po konsultacji ze specjalistami ze Szwecji, Polski oraz Włoch stało się jasne, że będę potrzebować operacji. Jest ona zaplanowana na przyszły tydzień, a czas rehabilitacji wynosi od półtora do trzech miesięcy" - czytamy w poście siatkarza.

Wilfredo Leon potwierdza: czeka go przerwa

"Z powodu zabiegu jestem zmuszony opuścić rozgrywki Ligi Narodów, a mój występ w tegorocznych Mistrzostwach Świata stoi pod dużym znakiem zapytania. To dla mnie bardzo ciężki moment, ponieważ zawsze robię wszystko co w mojej mocy, by unikać urazów" - napisał w dalszej części Leon.

"Wiem, że gdybym teraz wrócił do treningów z reprezentacją, byłoby to niezwykle bolesne, a także zbyt ryzykowne dla rozwoju mojej kariery. Wierzę, że wrócę silniejszy i będę gotowy do walki o trofea w nadchodzących turniejach" - zakończył zawodnik.

