Wilfredo Leon z pretensjami do Nikoli Grbicia i PZPS. "Trzeba na to uważać"

Pochodzący z Kuby siatkarz zapewnił, że czuje się dobrze. Dostał jednak instrukcję od trenerów i fizjoterapeutów, by spokojnie i bez pośpiechu dochodził do siebie.

"Najważniejszy jest dla mnie medal olimpijski. Brakuje go temu krajowi, brakuje go i mnie. Dam z siebie wszystko, by świętować w Paryżu" określił swój najważniejszy cel Wilfredo Leon.