- W tej chwili przemawia do mnie to, że osiągnęliśmy sukces, który jest bardzo wyjątkowy. W perspektywie czasu na pewno będzie on sporym osiągnięciem. Odczucia są różne, każdy z nas przechodzi przez to, co się wydarzyło w finale na swój sposób. Ja jestem zadowolony i szczęśliwy z moim kolegów, z siebie i całej drużyny. Nie czuję, że porażka 0:3 boli - rozsądnie budował przekaz Huber, choć emocje aż w nim buzowały.

Norbert Huber: Po ludzku to ciężki medal, przypomina mi wypowiedzi trenera

To jest bardzo trudny moment dla każdego sportowca. Pozornie powinieneś być jednym z najszczęśliwszych ludzi na świecie, bo zostajesz drugim zawodnikiem najbardziej elitarnej imprezy sportowej świata . O medalu olimpijskim marzy mnóstwo sportowców, a tylko nieliczni są w stanie dostąpić tego przywileju. Nie przez przypadek Bartosz Kurek powiedział, że wielu jego kolegów dałoby się pokroić, aby być na jego miejscu , ale... Kapitan Orłów też miał problem, by okazywać radość.

Przeważają po prostu najświeższe odczucia, czyli fakt, że chwilę temu zszedłeś z placu gry pokonany. Rywal świętuje, odbiera wszelkie honory, odegrany jest hymn narodowy, a ty stoisz w poczuciu, że w najważniejszym momencie nie postawiłeś kropki nad "i".

- Po ludzku to ciężki medal. Po ludzku przypomina mi każdą wypowiedź trenera na temat tego, że na końcu tej drogi jest blacha, która wynagradza trudne i ciężkie momenty. Dni, kiedy nie byliśmy w stanie trenować, ani grać. A także dni, kiedy zajmowaliśmy sobie głowę czymś innym niż siatkówka. Bo było wiele takich momentów, gdy zwątpiliśmy i myśleliśmy, że może nie damy rady. Wtedy trener zawsze mówił, żebyśmy się podnieśli, bo warto ~ przejmująco opowiadał nasz środkowy.

Huber zapewnia, że choć Francuzi grali na bardzo wysokim poziomie i w kluczowych momentach setów budowali przewagę, po naszej stronie nie pojawiła się bezsilność. - Mieliśmy swoje szanse. Mieliśmy chyba ze dwie kontry w trzecim secie, ale grali dobrze. My graliśmy słabiej, a oni lepiej, więc można powiedzieć, że może kolejnego dnia to my byśmy wygrali - uśmiechnął się 25-latek rodem z Podkarpacia.

Siatkarz Jastrzębskiego Węgla wrócił także do wydarzeń z trzeciego seta, gdy Francuzi prowadzili już 24:20. Wtedy na pole zagrywki wszedł Wilfredo Leon, który miał już swój genialny moment w tie-breaku z USA w półfinale , gdy zamknął mecz swoją największą bronią. Tym razem także dźwigał wielką presję i straty Polaków topniały, aż zrobiło się 24:23 dla gospodarzy. W tym momencie nasz przyjmujący raz jeszcze zaryzykował, ale tym razem nie zdołał napisać być może najbardziej cennego powrotu w dziejach polskiej siatkówki. I po chwili "Trójkolorowi" utonęli w radości, broniąc złota na swojej ziemi.

Huber o słowach Fornala. "No Leo, może zaserwujesz jeszcze pięć asów"

Zapytany, co sobie pomyślał, gdy Wilfredo wszedł na zagrywkę i straty się zmniejszały, odparł:

- Przypomniały mi się słowa Wilfredo, kiedy mówi o swojej wierze, o tym co czuje w takich momentach. Pamiętałem też słowa Tomka Fornala, kiedy trener Francuzów Andrea Giani wziął czas. Wtedy powiedział: "no Leo, może zaserwujesz jeszcze pięć asów". To były trochę takie nierealne słowa, ale też możliwe w kontekście tego, że z Wilfredo na zagrywce wszystko może się zdarzyć, tak jak śpiewała pani Lipnicka - roześmiał się Norbert.

Opowiedział także obszernie o tym, jak wyglądały dwa ostatnie dni, gdy drużyna miała już gwarancję olimpijskiego srebra. - Dla mnie to było życie w niepewności, jak czują się moi koledzy, co z Pawłem Zatorskim, co z Marcinem Januszem . Marcina dzień wcześniej nie było na treningu, więc wiedzieliśmy że wraca do zdrowia, ale nie byliśmy do końca świadomi tego, jak się czuje. I tego, czy będzie w stanie wyjść na boisko - podzielił się rozterkami nasz środkowy.

Zmierzył się także z kwestią tego, czy jeden z dwóch najcenniejszych medali w kieszeni przed finałem powodował większy luz i zmniejszenie presji, czy wręcz przeciwnie.

- Presja jest każdego poranka, kiedy budzę się i myślę o tym, co mogę zrobić, a czego może nie zrobię. Nie mieliśmy już presji, mieliśmy spokojną głową, czyli taką, że jesteśmy w stanie osiągnąć to, o czym marzymy i myślimy. Ale musimy pamiętać, że to jest tylko sport, a żeby ktoś mógł wygrać, to drugi musi przegrać. W finale przegraliśmy, ale wygraliśmy wicemistrzostwo olimpijskie i jest się z czego cieszyć - zaakcentował Huber.

Artur Gac, Paryż

Norbert Huber w środku, po bokach Wilfredo Leon i Marcin Janusz / Artur Barbarowski / East News

Norbert Huber / Rex Features/EAST NEWS / East News