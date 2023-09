Reprezentacja Polski wkrótce rozpocznie zmagania w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk, które za rok odbędą się w Paryżu. I chociaż "Biało-Czerwoni" przystąpią do rywalizacji jako świeżo upieczeni mistrzowie Europy i faworyci turnieju rozgrywanego w Chinach, to zdaniem Wilfredo Leona, Polaków czeka jedna ciężka przeprawa. Przyjmujący w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet wskazał, który rywal będzie zagrożeniem dla naszej drużyny.